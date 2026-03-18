En Alajuelense quedaron con ‘hambre’ y buscarán saciarla en el torneo nacional

El dolor invadió a los jugadores de Alajuelense en el cierre del duelo. Rónald Matarrita fue uno de los más afectados.

En Alajuelense son claros: la eliminación ante Los Angeles FC, lejos de golpearlos anímicamente, más bien los dejó con más “hambre”, al punto que buscarán trasladar esa sed de revancha al Clausura 2026.

Los manudos perdieron en el global 3 a 2 contra el club de la MLS, pero lo hicieron luchando, y en el último suspiro un golazo los dejó fuera de la serie.

Ante esto, el volante Creichel Pérez reflexionó sobre que, lejos de sentirse decepcionado, tiene muchas ganas de seguir compitiendo y demostrando que el ritmo y el nivel que enseñó la Liga en el certamen internacional lo pueden trasladar al campeonato costarricense.

“A enfocarnos en el campeonato nacional, estamos muy motivados, vamos con todo. Tenemos hambre y ahora vamos por el bicampeonato, de eso no hay duda”, mencionó en zona mixta.

Creichel detalló que Alajuelense, de forma grupal, dio un par de facilidades ante Los Angeles FC, y el plantel rival las aprovechó.

“Si se le da chance a estos equipos, pues no perdonan, y esto es lo que pasó. Son jugadores de alta calidad, pero jugamos de tú a tú”, acotó.

Por último, el volante destacó el apoyo incondicional que recibieron de parte de los aficionados, a quienes agradeció por despedirlos aplaudidos pese a la derrota.

“Eso nos queda de aprendizaje, lo dimos todo, es la verdad. Solo agradecer a la afición; estamos muy orgullosos de todos: afición y equipo”, finalizó.