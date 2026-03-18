Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Lo duro es que estuvimos cerca y la dejamos pasar’

“Rescatar los deseos, el pundonor, la energía, lo tomo como evaluación, ahora estamos enfrentando grandes figuras y lo veo como evaluación para poder crecer”, expresó Óscar Ramírez, luego de que Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera de la Copa de Campeones de Concacaf, al perder ante LAFC 1-2 en el Morera Soto, a falta de minuto y medio para el final.

En toda la serie, Alajuelense generó cuatro ocasiones de gol, ante un rival poderoso y complicado, que ni siquiera ha encajado una anotación en la Major League Soccer (MLS).

“Es que caramba, si van a buscar los pelos en la sopa por cuatro ocasiones, es mezquino. Hay que reconocer cuál es nuestro nivel. Estuvimos a minuto y medio de obligar a otra serie. Lo económico no es comparable y estuvimos cerca de un mano a mano más de 30 minutos. Lastimosamente se nos va en un minuto. La evaluación me la guardo para mí”, apuntó Óscar Ramírez.

- Esta serie dio exposición a jugadores, como Santiago van der Putten y jóvenes. ¿Siente que la participación de jóvenes puede presentar alguna oferta?

- En la charla lo que toqué es que si algo nos ha distinguido es saber jugar en equipo, que todos han tenido su momento, como Anthony Hernández y Joel Campbell, o Alejandro Bran, de lo que hablaban de él allá. Cada quien se prepara para jugar un buen partido. Hay momentos en los que el partido no arranca y colaborar. He oído comentarios buenos de ellos y lo resumo en equipo.

- En los últimos años, a nuestro fútbol este torneo le dura una semana. ¿Cómo pasar estas series?

- Caramba, aquí el tema y lo más jodido es que hay mucho divisionismo, porque si se habla de progreso, la Federación tiene que unificar procesos menores, desarrollar muchachos. Al haber divisionismo y encararnos por el torneo nacional y el crecimiento de odios entre nosotros mismos, es difícil. Hasta que no estamos hasta el cuello, no hay reacción. Yo rescato que tenemos una capacidad tremenda.

- ¿Cuánto ganó Alajuelense compitiendo contra un favorito para ganar la Copa de Campeones de Concacaf?

- Con todo el déficit y tenemos la osadía de lidiar con este tipo de competencia. Ver a Isaac Badilla competir en dos presentaciones y que viva esta experiencia y como tres o cuatro jóvenes en el banco, es ganancia en el club. Fernando Piñar, Santiago van der Putten, Alejandro Bran, Rónald Matarrita, Creichel Pérez, Anthony Hernández. Lo duro es que estuvimos cerca y la dejamos pasar. Con estos muchachos ya ganamos.

- ¿Es casi imposible que un equipo de Centroamérica gane esta Copa de Campeones?

- En los tres torneos anteriores quedaron campeones los equipos de Estados Unidos y México que siempre se aprovechó de buscar los mejores, ahora lo hacen ellos. Están conformados así. Milan, Chelsea y otros equipos ya tienen jugadores de Norteamérica y allá los hacen crecer. El poder económico lo puede y se nos hará más difícil a nosotros y el mismo México lo está sintiendo. Tenemos que dejar los odios y majarnos los zapatos entre nosotros.

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