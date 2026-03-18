Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Lo duro es que estuvimos cerca y la dejamos pasar’

Esto es lo que dijo Óscar Ramírez luego de que Liga Deportiva Alajuelense se despidió de la Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga vs LAFC
Óscar Ramírez se siente orgulloso de ver cómo Liga Deportiva Alajuelense se comportó contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa de Campeones de ConcacafAlajuelense vs LAFC
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.