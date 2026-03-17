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Alajuelense vs. LAFC: Hora exacta y canal para ver un partido de infarto en la Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense y LAFC se enfrentan esta noche en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense y LAFC vuelven a encontrarse una semana después... Solo que el partido de este martes 17 de marzo se disputará a partir de las 7:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. Y corresponde al juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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