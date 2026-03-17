Alajuelense vs. LAFC: Hora exacta y canal para ver un partido de infarto en la Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense y LAFC vuelven a encontrarse una semana después... Solo que el partido de este martes 17 de marzo se disputará a partir de las 7:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. Y corresponde al juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Hace una semana, la Liga y LAFC empataron 1-1 en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. En aquel partido, el equipo de Óscar Ramírez protagonizó una película al mejor estilo de Hollywood, con la defensa como argumento principal y Washington Ortega como actor principal.

Alejandro Bran también tuvo un rol preponderante en la trama de un filme que quedó en suspenso y se resolverá esta noche. El gol del mediocampista rojinegro probablemente no estaba en las quinielas, mucho menos en las de quienes estaban convencidos de que el campeón nacional regresaría de Estados Unidos con una goleada a cuestas.

Después del tanto de Bran, Denis Bouanga convirtió el empate, en un partido donde Washington Ortega paró todo lo demás.

Liga Deportiva Alajuelense y LAFC disputan el boleto a cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco, John Durán y Concacaf.com/Fotocomposición en Canva)

Esa historia continúa esta noche en la casa del tricampeón de Centroamérica y tendrá un desenlace que no sabe cuál será, pero lo cierto es que cuando la pelota comience a rodar, con ese 1-1 en el marcador global, la Liga tendrá a su favor el gol de visita como criterio de desempate.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. LAFC? Copiado!

El juego decisivo entre Alajuelense y LAFC será transmitido por ESPN. Además, también puede sintonizar el partido a través de la aplicación Disney+.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

¿Cómo se estudia a Son Heung-min y Denis Bouanga por video? Esto dice Óscar Ramírez Copiado!

Consultado sobre el surcoreano Son Heung-min y el gabonés Denis Bouanga, Óscar Ramírez afirmó que a través del video se pueden observar temas individuales y que esas dos figuras en específico de LAFC son jugadores que tienen sus características diferentes.

“Sobre eso basamos en algún momento lo que se va a plantear. También es lógico que pensamos primero en lo nuestro, en la forma y cuál sería la mejor manera de competir ante cuestiones individuales y colectivas que tiene este equipo que son muy buenas, y poder lidiar y poder transformarlas a positivo nuestro”, expresó Óscar Ramírez.

Son Heung-min es uno de los futbolistas de LAFC que se entrenaron en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes del partido crucial contra Liga Deportiva Alajuelense. (X de LAFC/X de LAFC)

El “Macho” detalló que primero se hace un escaneo, se ve el sistema, luego sus maneras en ofensiva y defensiva, para pasar al plano individual, de cómo van a lidiar contra eso, y tratar de minimizarlo lo más que se pueda.

“Hay muchas facetas en esto, balón parado, las transiciones, todo, hasta la misma cancha del estadio tiene su cuenta para planear bien un partido. Allá se hizo bien y esperamos que este martes sea igual.

Liga Deportiva Alajuelense cree en su trabajo para el partido contra LAFC en el Estadio Alejandro Morera Soto. La Liga se entrenó en el CAR, en la víspera de este juego decisivo en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Estamos claros, ya se dio la primera vez para saber cómo era el equipo, ya tuvimos esa experiencia y eso ayuda mucho para un segundo partido, que el equipo ya sabe a lo que va, tanto en lo individual como en la parte colectiva y Dios quiera que nos vaya muy bien”, afirmó Óscar Ramírez.

🗣️ ❤️🖤 | 🎶𝕼𝖚𝖊 𝖊𝖘𝖙𝖆 𝖓𝖔𝖈𝖍𝖊 𝖈𝖚𝖊𝖘𝖙𝖊 𝖑𝖔 𝖖𝖚𝖊 𝖈𝖚𝖊𝖘𝖙𝖊 🎶



⏰ | 7:00pm pic.twitter.com/FANOhsNl2u — Alajuelense (@ldacr) March 17, 2026

Vea qué dijeron Óscar Ramírez y Celso Borges en la víspera del juego (video) Copiado!

Óscar Ramírez y Celso Borges hablan previo al partido definitivo entre Alajuelense y LAFC

Vea las declaraciones de Marc Dos Santos y Sergi Palencia (video) Copiado!

Marc Dos Santos y Sergi Palencia hablan previo al partido entre Alajuelense y LAFC

Reviva las principales acciones del partido de ida (video) Copiado!

📹 Resumen del partido



LAFC 🆚 LD Alajuelense pic.twitter.com/x0XI56lLSX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

Así anuncia LAFC el partido contra Alajuelense Copiado!

Un mensaje de Alajuelense para su gente Copiado!

¿Y cuáles serían los otros cruces en Concachampions? Copiado!

Así es como están trazadas las llaves en la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Vea el resumen del partido de ida en Los Ángeles.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.