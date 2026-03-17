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Vea a Son Heung-min en la casa de Alajuelense: esto dice un jugador de LAFC sobre el Morera Soto

Esta fue la impresión que causó la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto a un futbolista de LAFC

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Por Fanny Tayver Marín
Son Heung-min es uno de los futbolistas de LAFC que se entrenaron en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes del partido crucial contra Liga Deportiva Alajuelense.
Son Heung-min es uno de los futbolistas de LAFC que se entrenaron en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes del partido crucial contra Liga Deportiva Alajuelense. (X de LAFC/X de LAFC)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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