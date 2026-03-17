Vea a Son Heung-min en la casa de Alajuelense: esto dice un jugador de LAFC sobre el Morera Soto

Son Heung-min es uno de los futbolistas de LAFC que se entrenaron en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes del partido crucial contra Liga Deportiva Alajuelense.

La serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC le trae recuerdos al futbolista Sergi Palencia. Él fue parte del equipo angelino que hace tres años goleó 3-0 a los rojinegros en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Después de que Son Heung-min, Denis Bouanga, Stephen Eustáquio, Hugo Lloris y demás integrantes de LAFC realizaron el reconocimiento a la gramilla híbrida de la Catedral, Sergi Palencia acompañó al técnico Marc Dos Santos en la rueda de prensa de rigor organizada por Concacaf.

LAFC reconoció la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, donde este martes jugará contra Liga Deportiva Alajuelense. (X de LAFC/X de LAFC)

“Yo formaba parte del grupo que estuvo aquí hace tres años, lo pude vivir y todos lo recordamos como un partido espectacular en cuanto a afición, ambiente y el resultado que sacamos”, destacó Sergi Palencia sobre la casa manuda y el ambiente que habrá en el partido de este martes 17 de marzo, en el que estará en juego el pase a los cuartos de final de Concachampions.

“La cancha espectacular, no hay excusas, se levanta un poco al final, pero la verdad que nada que decir, el balón rueda bien y está perfecto para un buen espectáculo de fútbol este martes”, afirmó el futbolista español que juega como lateral derecho con LAFC.

Marc Dos Santos y Sergi Palencia hablan previo al partido entre Alajuelense y LAFC

Training ahead of Leg 2 ⚡️🏃‍♂️ pic.twitter.com/aldh8cTmFv — LAFC (@LAFC) March 17, 2026

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