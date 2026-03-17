Marc Dos Santos y un jugador de LAFC tenían algo que decir en Costa Rica sobre Alejandro Bran

Marc Dos Santos y Sergi Palencia fueron los encargados de brindar la rueda de prensa de LAFC antes de su partido de visita contra Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Con todas sus estrellas, LAFC se entrenó en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto. Ahí, el equipo estadounidense visitará a Liga Deportiva Alajuelense este martes 17 de marzo, a partir de las 7:06 p. m., en el partido definitivo de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Tras la práctica, el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Catedral, acompañado por el futbolista Sergi Palencia. Ahí, hicieron alusión directa sobre Alejandro Bran.

En el equipo angelino emitieron unas declaraciones diferentes a las de hace una semana del futbolista Ryan Hollingshead, quien dijo que el mediocampista de la Liga no volvería a hacer un gol como ese que marcó en el BMO Stadium.

“Tienen jugadores importantes, el número 14 (Alejandro Bran), el que marcó el gol, la verdad que tiene muchos detalles, es un buen jugador, tienen jugadores rápidos, jugadores que aquí se crecen y tenemos que tener cuidado con ellos”, expresó Sergi Palencia.

También manifestó que Alajuelense es un equipo con muchísima energía y que le dan mucho crédito a los manudos por lo que hicieron.

Indicó que defender así durante 90 minutos, tener concentración, dejar pocos espacios, defendiendo y teniendo energía incluso para salir en alguna transición, sumando dos o tres jugadores, es para darles crédito.

”Ahí es donde son peligrosos y más aquí. El tema de las transiciones, que se sumen, que intenten algún regate y que puedan ir. Tenemos que estar muy atentos en atacar bien y sobre todo en vigilancias defensivas para intentar que no existan transiciones y si existen replegar lo máximo posible lo más rápido, para contrarrestarlas”.

Mientras que el técnico Marc Dos Santos respondió estas consultas:

- ¿Con cuánta presión llega a este juego y cómo visualiza el escenario de este martes con el estadio a tope?

- La presión siempre tiene que ser controlada, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y es una buena presión. Sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos duda de nadie. Respetamos mucho el grupo de Alajuelense, su afición, pero este año también jugamos en Honduras con muchos hinchas, jugamos contra Inter Miami con 30.000 personas, tenemos jugadores que estuvieron en finales de Mundial, de Champions League, de Europa League y entonces creo que tenemos experiencia y confío en el grupo para venir aquí y tener el resultado que necesitamos.

Marc Dos Santos y Sergi Palencia hablan previo al partido entre Alajuelense y LAFC

- ¿Qué le gustaría ver de su equipo aquí?

- Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y las cosas que fueron muy buenas en el primer partido, pero hay cosas que podemos hacer mejor, áreas que tenemos que atacar, ser agresivos. Confío en el grupo, tenemos experiencia en estadios llenos y estamos focalizados en lo que pasa en la cancha y no fuera de la cancha.

- ¿De qué tienen que cuidarse?

- Se habla mucho de LAFC, del club que es y la calidad que tenemos, pero nosotros en nuestro mundo, entre la comisión y los jugadores, Alajuelense es un club grande, con mucha historia, más que nosotros en cuanto a historia, con su hinchada, es uno de los mejores equipos de Centroamérica. Nosotros estamos en esta eliminatoria con mucho respeto.

”Una cosa fuerte de nuestro vestuario es que somos un grupo humilde y que en todos los partidos damos el máximo y sabemos que Alajuelense también va a dar su máximo”.

El dato Recuerde que el partido de ida entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense terminó 1-1 en Los Ángeles, con goles de Alejandro Bran y Denis Bouanga. Y que en esta serie, el gol de visita sirve como criterio de desempate.

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