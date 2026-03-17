Puro Deporte

Marc Dos Santos y un jugador de LAFC tenían algo que decir en Costa Rica sobre Alejandro Bran

Estas fueron las palabras de Marc Dos Santos y Sergi Palencia en el Estadio Alejandro Morera Soto, horas antes el partido de vuelta entre Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
Marc Dos Santos y Sergi Palencia fueron los encargados de brindar la rueda de prensa de LAFC antes de su partido de visita contra Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Marc Dos Santos y Sergi Palencia fueron los encargados de brindar la rueda de prensa de LAFC antes de su partido de visita contra Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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