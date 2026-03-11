Puro Deporte

Vea el golazo de Alejandro Bran en el partido entre LAFC y Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense se fue al descanso con la ventaja en el marcador ante LAFC, en Los Ángeles, California

Por Fanny Tayver Marín
La afición de Alajuelense dice presente en el BMO Stadium en Los Ángeles, en el partido contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.
La afición de Alajuelense dice presente en el BMO Stadium en Los Ángeles, en el partido contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsAlejandro BranLAFC vs Alajuelense
