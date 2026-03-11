Vea el golazo de Alejandro Bran en el partido entre LAFC y Alajuelense

La afición de Alajuelense dice presente en el BMO Stadium en Los Ángeles, en el partido contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Se acabó el primer tiempo entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Y la Liga está ganando el partido por 0-1, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Después de defenderse con uñas y dientes, la Liga mostró una efectividad del 100%. Su primera llegada al marco rival terminó en un gol de Alejandro Bran, quien con un derechazo venció a Hugo Lloris.

¡Bran saca un derechazo que termina en la red! 💥 pic.twitter.com/F1eWRwFU5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.