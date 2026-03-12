Alejandro Bran responde a jugador de LAFC que dijo que no volvería a hacer un gol como el que le marcó a Hugo Lloris

Alejandro Bran marcó un gol el martes pasado, en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en Concachampions.

Alejandro Bran viene de hacer uno de los mejores partidos de su carrera, con gol incluido que le marcó a Hugo Lloris en Los Ángeles, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense.

Ese derechazo sacó múltiples comentarios, como el del futbolista del cuadro angelino Ryan Hollingshead.

“Un juego muy complejo para nosotros, tuvimos la bola todo el tiempo, pero ellos hicieron su gol. Me gustó cómo jugamos, pero no creo que él (Alejandro Bran) marque ese gol otra vez. El fútbol no siempre es justo, pero estamos listos para la batalla en Costa Rica e ir a ganar allá”, comentó Ryan Hollingshead en las redes sociales de la Copa de Campeones de Concacaf.

Al retornar a suelo costarricense, Alejandro Bran fue uno de los futbolistas de la Liga que atendieron a los medios de comunicación pasada la medianoche.

Y el periodista de Teletica Deportes, Luis Enrique Bolaños, le consultó qué pensaba de que un jugador de LAFC dijera que el tico no volvería a hacer un gol así.

“Ahí me mandaron la nota, pero tal vez él está un poco más del lado de Norteamérica. Entonces, obviamente no va a saber de los goles que he hecho; pero simplemente es la perspectiva de él. Yo sigo con lo mío, con el trabajo que tengo que hacer para ayudar al equipo”, respondió Alejandro Bran.

Añadió que se encuentra muy contento con la anotación y asegura que es fruto tanto del esfuerzo como la dedicación en los entrenamientos.

Alejandro Bran le quitó los ceros al marcador en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que se encuentra 1-1 en Concachampions. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Alejandro Bran en realidad no quiso entrar en controversias de ningún tipo y antes de enfocarse en el Torneo de Clausura 2026, porque la Liga juega este viernes de local contra Pérez Zeledón, recalcó que apenas se encuentran a mitad del camino en la serie de Concachampions.

¡Bran saca un derechazo que termina en la red! 💥 pic.twitter.com/F1eWRwFU5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

“Nos venimos contentos con el empate, sabemos que es una buena ventaja, pero no podemos confiarnos. Ahora vamos a plantear el partido del viernes para sacar los tres puntos que es lo que sigue y ya después ver qué es lo que vamos a preparar para la siguiente semana”, indicó.

El futbolista comentó que el viaje fue “bastante larguillo”, con muchas horas de vuelo, pero que el equipo ya llegó y sigue enfocado, partido a partido.

La competición internacional entra en pausa, porque el reto más inmediato de la Liga ahora es el partido de este viernes, a las 8 p. m., contra Pérez Zeledón, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“El cupo por los cuatro primeros puestos está peleado, la verdad que los seis equipos que están ahí metidos están todos en la lucha y ninguno quiere dejar puntos en el camino y creo que va a ser un partido bastante reñido”, manifestó el futbolista.

Alajuelense se encuentra en la quinta casilla del Torneo de Clausura 2026, con 15 puntos en once presentaciones, dos a dos unidades de San Carlos, que está en el cuarto lugar. Por su parte, Pérez Zeledón marcha penúltimo, con nueve puntos.

