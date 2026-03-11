Puro Deporte

Exjugador de Saprissa habló ‘maravillas’ de Alejandro Bran y lo pone en una mesa donde pocos se sientan

Un exjugador de Saprissa emitió un comentario muy llamativo sobre Alejandro Bran

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles.
Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlejandro BranLAFC vs AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConchampionsJorge Alejandro Castro
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.