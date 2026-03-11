Exjugador de Saprissa habló ‘maravillas’ de Alejandro Bran y lo pone en una mesa donde pocos se sientan

Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles.

Con su gol, pero también por la manera en que jugó, Alejandro Bran fue figura en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium, en el partido de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, que culminó 1-1 en Los Ángeles, California.

El exfutbolista de Saprissa, Jorge Alejandro Castro, acompañó al periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, en el canal de Youtube del comunicador. Y ahí, habló maravillas del mediocampista de la Liga.

“El nivel fue extraordinario, yo creo que él rebobinó su mente y sintió cuando jugaba en la MLS, no le pesó el estadio, no le pesó la cancha, no le pesó el ritmo de juego”, comentó Jorge Alejandro Castro.

Incluso, lanzó la consulta de que si Alejandro Bran entra en el mismo saco de jugadores que le pegan bien a la pelota de larga distancia, que es un recurso que se ha perdido en el fútbol de Costa Rica.

Citó como ejemplos lo que hacían exjugadores como Michael Barrantes, Rándall Azofeifa y Carlos Hernández. Y del “Zorro” agregó que no solo lo implementaba en la Liga, sino en la Selección de Costa Rica, en eliminatorias.

“¿Pondrían ustedes a Alejandro Bran en ese saco de jugadores?”, preguntó Jorge Alejandro Castro.

Kevin Jiménez dijo que la respuesta de los manudos va a ser sí, pero que creía que por parte de las demás aficiones sería que no, tomando en cuenta que ahorita hay un ambiente negativo con el tema de Selección Nacional.

Sin embargo, Jorge Alejandro Castro afirmó que para él sí está en el rango de esos hombres que mencionó.

“Sí entra, por año mete goles de ese calibre, quizás por la actualidad del juego, por el juego contemporáneo, que hay poco espacio, que hay poco pressing, que no te dan mucho tiempo para pensar, se ha reducido un poco el recurso de media distancia”, expresó el exfutbolista de Saprissa.

Vea el gol de Alejandro Bran ante LAFC

