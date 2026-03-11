Puro Deporte

Alejandro Bran revela el secreto detrás del golazo que tiene vivo a Alajuelense en Concachampions

Esto dijo Alejandro Bran luego del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran le quitó los ceros al marcador en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que se encuentra 1-1 en Concachampions.
Alejandro Bran le quitó los ceros al marcador en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que se encuentra 1-1 en Concachampions. (Concacaf.com/Concacaf.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlejandro BranCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsLAFC vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.