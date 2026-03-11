Alejandro Bran revela el secreto detrás del golazo que tiene vivo a Alajuelense en Concachampions

Alejandro Bran le quitó los ceros al marcador en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que se encuentra 1-1 en Concachampions.

Lo que parecía una misión imposible en el BMO Stadium se transformó en una noche de cine puro, que mantiene viva la ilusión de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf, gracias a un zapatazo de Alejandro Bran.

En un escenario de luces brillantes y ante la mirada de una leyenda como Hugo Lloris, fue el costarricense Alejandro Bran quien se robó el show en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Ese derechazo seco, potente y lleno de convicción terminó en gol, a pesar de la estirada del excampeón del mundo.

Tras el pitazo final de ese juego que culminó 1-1 en Los Ángeles, un Alejandro Bran visiblemente emocionado pero con los pies en la tierra, confesó que ese gol no fue producto del azar, sino de una visualización que empezó antes.

“Desde el lunes me visualicé que me iba a quedar algún chance para rematar desde fuera del área y cuando me fui al ataque y vi que el defensa la rechazó no lo pensé dos veces en rematar, por dicha fue a marco y se concretó en gol”, relató Alejandro Bran, uno de los protagonistas de una noche sufrida, pero esperanzadora para la Liga.

La anotación tiene un valor doble, porque hasta el momento, ni el Inter Miami de Lionel Messi, ni el Dynamo de Houston, ni el Dallas FC pudieron anotarle ni sumar ante LAFC en la MLS.

Además, este tanto de Alejandro Bran podría significar mucho para la Liga, recordando que el factor del gol de visita inclina la balanza hacia el bando erizo en este momento, recordando que en Concachampions, el gol de visita funge como criterio de desempate.

Bran atribuyó el buen partido defensivo de la Liga al orden táctico y al sacrificio colectivo frente a un rival plagado de estrellas.

Alejandro Bran hizo un golazo en Los Ángeles

“Sabíamos que era un partido difícil, que es un equipo con mucha jerarquía, que tiene mucho peso ofensivo y creo que hay que darle el mérito a todos los compañeros por el gran trabajo defensivo que hicimos, fuimos solidarios en todo el aspecto de la marca. Por dicha y gracias a Dios tuvimos opciones y creo que haya caído ese gol es una bendición”, afirmó el volante.

Superar a una figura de la talla de Hugo Lloris requiere algo más que técnica; requiere la “personalidad” que Bran asegura haber forjado a lo largo de su carrera.

Highlights ⚽️ LAFC vs LD Alajuelense | Concacaf Champions Cup 2026 | Round of 16, First Leg pic.twitter.com/rPy6CVHtQZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

El jugador explicó que cuando vio el balón en el aire, su instinto tomó el control: “Ya lo he practicado en los entrenos y así, cuando vi la bola en el aire no dudé en pegarle, no dudé en pararla ni nada. Yo dije que hay que animarse, por dicha salió a puerta y pudo concretarse.

Alejandro Bran hizo su celebración favorita al anotarle a LAFC en Los Ángeles con Liga Deportiva Alajuelense y lo acompaña Anthony Hernández. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”La confianza que estoy teniendo me da para demostrar en la cancha lo que puedo hacer y la calidad de jugador que soy”, recalcó.

Para Alejandro Bran, medirse de tú a tú con la élite mundial es la prueba de fuego que superó con nota alta, insistiendo en que jugar con carácter es la única vía para salir vivo de estos duelos.

Para la Liga fue un primer buen resultado, pero el mediocampista sabe que el trabajo está a mitad de camino. El partido de vuelta en el Morera Soto promete ser de infarto, pero antes, el equipo debe aterrizar en la realidad del torneo local.

“Ahora a pensar en el partido del viernes contra Pérez Zeledón, que sabemos que todavía tenemos la deuda en el campeonato nacional y ya la otra semana ver qué preparamos para el juego en casa contra LAFC”, señaló Alejandro Bran.

Sobre el cierre de la serie en Costa Rica, Bran fue claro en la estrategia: “Sabemos que va a ser un partido igual, que tal vez ellos vayan a tener la mayor posesión del balón, pero tenemos que tener personalidad y allá en casa hacernos un poco más fuertes con nuestra gente.

”El gol de visita nos ayuda y ahora queda ir al Morera a tratar de dejar el marco en cero y aprovechar la ventaja”, destacó el anotador de Alajuelense en Los Ángeles.

Alajuelense regresará a territorio nacional este miércoles a medianoche y el viernes jugará de local contra Pérez Zeledón.

Vea el gol de Alejandro Bran Copiado!

¡Bran saca un derechazo que termina en la red! 💥 pic.twitter.com/F1eWRwFU5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

