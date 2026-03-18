Vea el gol de Alajuelense que enloqueció el Alejandro Morera Soto y compromete a Los Angeles FC

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El gol de Santiago Van der Putten desató la locura en el Morera Soto.

Alajuelense lo hizo. El cuadro manudo consiguió, en apenas cuatro minutos, anotarle a Los Angeles FC en la serie de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La jugada se dio luego de un tiro de esquina que llegó al segundo palo. Creichel Pérez devolvió el balón al centro del área; posteriormente, llegó un remate que apenas pudo rechazar Hugo Lloris y, seguidamente, Santiago Van der Putten anotó de cabeza.

La diana significó el 2-1 en el marcador global, lo que le da a la Liga una ventaja más allá del criterio de gol de visita.

Al minuto 17 de partido, el duelo de vuelta entre manudos y estadounidenses está 1-0 a favor de los erizos.