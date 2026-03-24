‘Fue el único’: la confesión de Anthony Porras sobre Alexandre Guimaraes que nadie esperaba

Alexandre Guimaraes y Anthony Porras conversaron largo y tendido durante una hora, en el estreno del programa 'Entre la Pitón y la pared', en Youtube.

El periodista Anthony Porras y Alexandre Guimaraes sostenían una extensa charla donde se habló mucho de Liga Deportiva Alajuelense.

La conversación se convirtió en el capítulo de estreno del programa “Entre la Pitón y la pared”, que se transmite a través del canal de Youtube de Josué Quesada. Y se habló de aquel momento en el que salieron muchos memes del técnico “proclamándose” salvador del fútbol nacional

Después de un partido contra Herediano, en medio de la frustración, en una rueda de prensa, Guima habló de que el fútbol de Costa Rica no iba a crecer, si se seguía jugando así, con un planteamiento defensivo y de perder tiempo.

Así que Anthony Porras aprovechó la oportunidad para consultarle ya más en frío, ¿qué opina de eso y de aquellos memes que lo ponían como el salvador del fútbol nacional?

“Qué dicha que lo aclaras porque yo en ningún momento dije salvador, ¿verdad? Lo que dije en aquel momento, me parece que los resultados que se han dado últimamente para el fútbol nuestro respaldan bastante lo que yo dije.

”Así que no voy a decir ‘desdigo lo que dije’, porque sí lo dije ahora con un conocimiento de causa, producto de un recorrido que nadie lo tiene acá. Entonces yo me creo en la potestad de decir lo que tenga que decir”, afirmó Alexandre Guimaraes.

Añadió que en cuanto a si sus palabras caen bien o mal, aseguró que él hace rato pasó esa etapa de estar pensando en las consecuencias de decir esto o aquello.

“Vemos los resultados que están pasando, pero en aquel momento quizás, y sí, creo que también te di las excusas del caso, porque vos estuviste involucrado, quizás me ofusqué, ¿verdad? Pero, diay tampoco uno es de hielo”, pronunció Alexandre Guimaraes.

En ese punto, Anthony Porras le hizo una confesión: “Yo lo que tengo, don Alexandre, son 14 años de experiencia. El único técnico que a mí me ha ofrecido una disculpa por algo fue usted, de hecho.

”Que la gente lo sepa, bueno, lo hiciste en una conferencia, pero después llegaste y delante de todos ofreciste una disculpa”, comentó el periodista.

Ante eso, Guima replicó: “No, no, es que yo te interrumpí y eso no se debe hacer, ¿verdad? Porque eso es perder el control y uno no puede perder el control”.

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