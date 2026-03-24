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‘Fue el único’: la confesión de Anthony Porras sobre Alexandre Guimaraes que nadie esperaba

Anthony Porras le consultó a Alexandre Guimaraes qué pensaba de aquel momento cuando salieron muchos memes suyos y el comunicador reconoció lo que pocos saben

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Por Fanny Tayver Marín
Alexandre Guimaraes conversaron largo y tendido durante una hora, en el estreno del programa 'Entre la Pitón y la pared', en Youtube.
Alexandre Guimaraes y Anthony Porras conversaron largo y tendido durante una hora, en el estreno del programa 'Entre la Pitón y la pared', en Youtube. (Jonathan Jiménez y cortesía Anthony Porras/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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