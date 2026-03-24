¿Le sorprendió que Óscar Ramírez se sentara en el banquillo de Alajuelense? Alexandre Guimaraes responde sin filtros

Fue a mediados de abril de 2025, en plena Semana Santa, cuando Liga Deportiva Alajuelense decidió destituir a Alexandre Guimaraes. De eso ya casi transcurrió un año y el extécnico rojinegro asegura que así pasa la vida, rápido.

Guima fue el invitado con el que el periodista Anthony Porras estrenó su proyecto personal, un programa que se llama “Entre la Pitón y la pared”, que de ahora en adelante se transmite de manera semanal en el canal de Youtube de Josué Quesada.

¿Le sorprendió que Óscar Ramírez fuera el que se sentara en el banquillo de la Liga? Esa pregunta se la planteó Anthony Porras a Alexandre Guimaraes, confesándole que a él particularmente no se lo esperaba, al igual que le llamó la atención que el “Macho” volviera.

“Es que yo prefiero que haya sido Óscar a que haya venido alguien que no tuviera ningún conocimiento de causa. Y por supuesto, Óscar Ramírez para el liguismo está en un santuario. Al ser así, al haber sido compañero de uno en el 90, al haberlo dirigido tanto en Saprissa como en Belén, digamos que era uno de los nuestros”, expresó Alexandre Guimaraes.

También dijo que sabe bien que el “Macho” quería volver al fútbol, al considerar que si él acepta la invitación de la Liga para hacer la supervisión del trabajo de los jugadores jóvenes, era lógico saber que le volvería a picar el gusanillo.

“Los que hemos estado en estas, era muy difícil que él no se fuera enganchando. Cuando uno empieza otra vez a oler el zacate. Óscar estaba ahí, pasaba mucho tiempo cuando no estaba ahí en su oficina”, citó.

Recordó que el “Macho” a veces pedía permiso para ver algún colectivo que hacía el primer equipo con los jugadores que no habían tenido minutos y que incorporaban jugadores de la Sub-21, contra equipos Sub-17 o Sub-20 de la Liga.

“Y él siempre fue muy respetuoso. Creo que cuando sucedió ese momento, son momentos de puntos de quiebra, yo lo vi hasta lógico, que la gente de Alajuela lo llamara y le pidiera ayuda”, aseguró Alexandre Guimaraes.

Otra consulta directa fue cómo quedó con la Liga, con el club y con Joseph Joseph, si quedó bien o si hay algún dolor por lo ocurrido.

“La desazón es que faltaba muy poco para llegar a jugar otra final, porque tanto es así que llegaron a jugar otra final. Pero la estructura como tal, o sea, el CAR como tal, la gente que está metida en el CAR, más don Joseph y algunos cercanos a él, conmigo fueron sensacionales”, citó.

Dijo que quizás se asustaron por el empate que Alajuelense tuvo contra Sporting y que venía el clásico.

“Entonces por ahí quizás se asustaron; pero yo no tengo absolutamente ninguna queja de la organización, de ellos. Fueron fueron cien puntos con mis compañeros de trabajo para la salida de ellos también.

”Y además porque han acobijado a Celso (Borges) desde su llegada, que yo no voy a ser tan ingrato en no reconocer todo eso que la Liga le ha dado a la familia como tal”, aseguró.

Anthony Porras estrenó su proyecto personal con una entrevista a Alexandre Guimaraes. (Cortesía Anthony Porras/Cortesía Anthony Porras)

En la charla quedó claro que la decisión de no dirigir más en Costa Rica a nivel de clubes se mantiene.

“Tendría que ser algo muy extraordinario para Centroamérica también. Tendría que ser algo muy extraordinario”, recalcó.

La relación de Guima con el presidente de Saprissa

Ahí salió a colación el nuevo presidente de Saprissa, Roberto Artavia, porque son muy amigos. Ellos fueron compañeros de generación en el Colegio San Francis.

“Tenemos una vivencia que sobrepasa ya lo personal. Él conoció muy bien a mi familia cuando estaba acá, a mis papás. Yo conocí muy bien a sus papás. Tengo enorme relación con sus hermanos, con su hermana.

”Así que yo me alegro mucho que él aceptara esa invitación, pero después de eso sabemos muy bien que aunque ya yo no estoy, él sabe muy bien lo que cualquier cosa que él pueda decir o cualquier cosa que yo pueda decir, está Celso ahí. Los dos nos queremos demasiado como para poner en riesgo una amistad de más de 50 años”, comentó Alexandre Guimaraes.

¿Cuál equipo lleva Guimaraes en el corazón?

Para esa pregunta que le hizo Anthony Porras, Alexandre Guimaraes respondió con una gambeta, al decir que Fluminense.

“He trabajado en muchos lados y generalmente me engancho muy fácil de los lugares donde he trabajado. Quizás uno o dos no tanto, pero acá en Costa Rica yo me he enganchado con todos los equipos que he trabajado, con todos.

”Así que en este momento no te puedo decir soy saprissista, o soy rojinegro, o soy herediano, o soy cartago porque con los cuatro estuve, o soy belemita porque estuve con Belén”, citó.

Dijo que todos esos clubes en un momento de su carrera han representado un paso muy importante, y que como tal, les tiene un enorme aprecio.

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