Presidente de Saprissa cuenta quién lo acompaña en su viaje a España

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, se encuentra en España y por eso no acompañó al equipo el domingo pasado al partido contra San Carlos.

En conversación con La Nación, Artavia afirmó que no anda solo y contó detalles de la visita en suelo español.

“Es un seminario que hace por quinta vez la Liga Española para los clubes de acá. Hay una reunión de presidentes de clubes y una capacitación para los staff de los equipos. Nos invitaron y vinimos José Maroto (presidente de Sporting) y yo”, aseguró Roberto Artavia.

El jerarca morado añadió cómo se dio la posibilidad de participar en el seminario.

“Nos invitaron a los presidentes de los clubes a través de Unafut, y José Maroto y yo vinimos”, dijo Artavia, quien añadió que busca sacar el máximo provecho de las charlas y conferencias que comparten con los diferentes expositores.

“Vemos temas de fondo de la estrategia de los equipos, manejo de marcas, manejo comercial, estrategia internacional, temas de tecnología y estrategias digitales. Explotación —en el buen sentido— de infraestructuras, ese tipo de temas para que uno esté al día en las tendencias y cómo las usan los equipos líderes en el mundo”, expresó Roberto Artavia.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, participa en un seminario en España. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El presidente morado destacó que tuvieron un encuentro con uno de los exponentes, quien proviene del mundo de los motores.

“De las motos GP y Fórmula Uno, sobre cómo ellos manejan la marca. Es muy interesante. El evento arrancó hoy y termina mañana (este miércoles). Son cuatro jornadas largas, cada una de medio día, con diferentes temáticas y una que es común para todos, donde se ve manejo de oficinas, infraestructura, tecnología, etc.”, señaló Artavia.

Roberto Artavia añadió que cada equipo corre con sus propios gastos.

“Lo que está incluido es la participación en el evento y la noche en el sitio, porque es una sola noche. Llegamos esta mañana y nos vamos mañana en la noche”, dijo Artavia, quien agregó que algunos de los temas tratados no son desconocidos para él.

“Va a sonar un poco feo, pero acabo de estar en uno de marca y, francamente, son temas que, por mi participación en el INCAE, conocemos bastante: manejo de marcas, posicionamiento, segmentaciones, ese tipo de cosas. Estuvo muy interesante por los ejemplos: una industria cervecera y otra del mundo de los motores, y cómo manejan el cambio generacional en la marca.

Hay cosas muy útiles, sobre todo los ejemplos, porque los conceptos no son nuevos; es cómo los están aplicando en la industria deportiva”, mencionó Artavia.

Roberto Artavia tiene dos meses al frente de Saprissa. Fue ratificado como presidente en lugar de Juan Carlos Rojas el 15 de enero de este año.

Artavia es un reconocido consultor internacional y académico con doctorado en Harvard.

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