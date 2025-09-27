Puntarenas FC se volvió una piedra en el zapato para Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

César Alpízar quedó contento con el desempeño de Puntarenas FC ante Liga Deportiva Alajuelense, pero cree que su equipo pudo haberse llevado algo más del Morera Soto.

Puntarenas FC fue la revelación en el torneo pasado y su entrenador, César Alpízar, afirma sentirse convencido de que su equipo ha mejorado con respecto a aquella versión.

Él lo dice en cuanto al funcionamiento en cancha, pero lo más visible son los resultados. En lo que va del Apertura 2025, los chuchequeros arrojan datos llamativos.

Principalmente porque el cuadro de la Perla del Pacífico se volvió una piedra en el zapato para Liga Deportiva Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés.

Hasta hoy, Puntarenas FC le ganó los dos partidos de la fase regular a Herediano, también derrotaron a Saprissa, empataron frente a Cartaginés y quedaron tablas con la Liga en los dos juegos disputados.

Curiosamente, ante estos rivales tradicionales, el Puerto consiguió la mayoría de puntos que tiene. Y pareciera que no es obra de la casualidad.

Según César Alpízar, a los naranjas les costó el arranque, pero ajustaron detalles pronto. El timonel porteño cree que tuvieron la pericia para que el equipo muy rápido se volviera a ver con la alegría de su fútbol.

“Queremos estar en zona de clasificación y ser protagonistas”, citó César Alpízar en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto. Ahí recalcó que su equipo tuvo mucha personalidad para jugarle a la Liga.

“A los muchachos no les pesó el tema de el tema de tener el balón y de llevar por momentos del juego el peso. Sabemos que la Liga tiene jugadores con muchísima calidad, pero son más las cosas buenas que hicimos que las negativas”, indicó el estratega.

Puntarenas FC se vio bien en el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué puede decir del partido?

- Jugar contra Liga Deportiva Alajuelense siempre es complicado, más allá del cierre, que fue difícil y sufrido, resaltar el trabajo que hizo el grupo. Nos sacamos de encima algunas espinitas, como que no le habíamos anotado a la Liga en los últimos seis juegos y que estuvimos cerca de la victoria.

- Antes Alajuelense era muy dominante en casa. ¿Los otros rivales pueden presupuestar sacar puntos en el Morera?

- No sé los otros equipos, no puedo opinar por ellos, pero para Puntarenas siempre ha sido igual, hemos venido a proponer. Sabemos que es una cancha sumamente complicada, que es un equipo grande, que tiene tradición y siempre va a ser difícil ganar aquí.

- En casa y de visitante han sumado contra los equipos grandes. ¿Está el equipo para meterse en zona de clasificación?

- Desde siempre, desde que estamos al frente de este grupo el objetivo siempre ha sido clasificar, siempre ha sido ser protagonista, luchar y el tiempo lo dirá, si vamos a clasificar o no, pero la consigna siempre está. Es un poco complicado, nos costó el arranque por diferentes circunstancias.

”Tenemos seis partidos sin perder contra equipos complicados, que son siempre llamados a ser campeones, a meterse a la clasificación. Hay que entender que este torneo con diez equipos es sumamente ajustado. Dos ganes consecutivos nos pueden llevar a los que estamos en media tabla a meternos en zona de clasificación.

”Por un error arbitral perdimos un punto y el tema contra Guadalupe que lo teníamos controlado, no debimos de haber perdido ese juego. Esos cuatro puntos nos tendrían en una posición diferente.

”El tema de los puntos en tabla a veces tiende a engañar un poco, porque el equipo lo viene haciendo bien, viene demostrando y más allá de que no estamos donde queremos estar, ha mantenido y por momentos ha mejorado con relación al torneo pasado”.

Los resultados de Puntarenas FC en lo que va del Apertura 2025

Puntarenas FC 1-2 San Carlos

Herediano 2-3 Puntarenas FC

Guadalupe 3-2 Puntarenas FC

Puntarenas FC 0-0 Alajuelense

Puntarenas FC 0-3 Liberia

Cartaginés 0-0 Puntarenas FC

Puntarenas FC 3-1 Saprissa

Pérez Zeledón 1-1 Puntarenas FC

Sporting 1-1 Puntarenas FC

Puntarenas FC 1-0 Herediano

Alajuelense 2-2 Puntarenas FC

