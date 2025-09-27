Puro Deporte

Puntarenas FC se volvió una piedra en el zapato para Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés

El técnico de Puntarenas FC, César Alpízar, explicó por qué considera que la tabla del Apertura 2025 le parece engañosa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense contra Puntarenas por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
César Alpízar quedó contento con el desempeño de Puntarenas FC ante Liga Deportiva Alajuelense, pero cree que su equipo pudo haberse llevado algo más del Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelensePuntarenas FCApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.