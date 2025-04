Presidente de Alajuelense se sincera por palabras de Miguel ‘Piojo’ Herrera y otros sobre Mundial de Clubes

La manera en la que Liga Deportiva Alajuelense decidió plantársele a FIFA, desafiándola y reclamando lo que considera su derecho de participar en el Mundial de Clubes se convirtió en un tema recurrente en diferentes medios de comunicación, dentro y fuera del país, alcanzando cobertura mediática hasta en Europa. Y es un tema del que todos han opinado, incluidos conocedores y otros no tanto.

Dentro de todo lo que se dice, unos están a favor, otros en contra y no faltan quienes hasta busquen bajarle el piso a los manudos; pero a lo interno de la Liga, la dirigencia y la parte legal van para adelante sin importar lo que digan otros, o lo que no digan, como Gianni Infantino, que ni siquiera menciona al equipo tico.

Según el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, el reglamento es muy claro y no encuentra manera de cómo no se cumpla lo estipulado. Por eso dijo en el programa 120 Minutos de Monumental: “Nosotros estamos muy firmes en nuestra posición”.

Añadió que personalmente ha visto muchas posiciones a favor y en contra a nivel mundial, como en Argentina, en México y en diferentes países de Europa, pero insistió en que no pueden regirse por eso; sino en las opiniones de bufetes muy reconocidos diciendo que el derecho los asiste en esto.

“Una ventaja que tenemos, o algo que ha calzado positivamente en la institución, es que realmente no hay nadie en la Directiva, y yo diría que en la institución, tratando de después pensar en algún puesto en Concacaf, o en FIFA, o lo que sea. Todos estamos ahí muy enfocados en pelear por la Liga. Eso también ha hecho como que esa bulla que hay afuera no nos afecte”, manifestó Joseph Joseph.

Por ejemplo, días atrás, el propio técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Piojo Herrera tomó partido y se manifestó a favor del Club León, luego de que la FIFA lo excluyó del Mundial de Clubes por multipropiedad.

“Es una opinión muy respetable, es su opinión; hay muchas opiniones a favor y en contra. Yo tengo una buena relación con él; yo estoy en la Federación y creo que es un acierto la escogencia de él como técnico. Aparte de su capacidad, he notado que es muy trabajador (...).

”No vamos a entrar en controversia con las personas que opinan que debe ir otro club, no tiene sentido. Es un mundo libre, todo el mundo puede opinar y valoro mucho la buena relación y el buen ambiente que tiene ahora”, respondió Joseph Joseph ante una consulta sobre lo dicho por el Piojo.

Además, indicó que por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), en Alajuelense sí han sentido apoyo en esto por parte del presidente Osael Maroto y del secretario general, Gustavo Araya.

“Sé que Gustavo Araya ha hecho muchas gestiones con respecto a este tema, él es abogado y entonces él también tiene criterio para para opinar y puedo decirle que sí se ha movido mucho. En cuanto a un comunicado, no se hizo, pero yo sí he sentido apoyo de parte de la Federación”, indicó el jerarca manudo.

Otra figura de la que se ha hablado mucho es de Rodolfo Villalobos y Joseph Joseph comentó que aunque tiene un puesto en el Consejo de FIFA y Concacaf, no está ni en la Comisión Legal, ni en la Comisión de Apelaciones y que por lo tanto, realmente no tiene injerencia en esto.

“Si él opina a favor o en contra de la Liga, no quiero que suene feo, pero es indiferente. Él no puede, no está en sus manos que se muevan las cosas a favor o en contra de la Liga. Más bien, si se metiera hasta podría ser un problema para él. No sé, yo no tengo nada que reclamarle la verdad.

”Esto es un tema que inicialmente analizó la parte legal de FIFA, la parte de la Comisión de Apelaciones y la Comisión Legal y ahora está en el TAS. Entonces, realmente se sale como del ámbito de acción de Rodolfo”, recalcó Joseph Joseph, para luego responder más consultas en ese programa.

Joseph Joseph habla sobre el reclamo de Alajuelense por el Mundial de Clubes

- ¿Y lo dicho por el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, también era algo indiferente?

- Ahí sí que no, creo que fueron declaraciones desafortunadas completamente. Me sorprendí sinceramente; me molestó y nosotros hicimos un comunicado.

- ¿Molestó porque Alajuelense también es de Concacaf?

- Esa es la parte que duele, pero sí sé que la Federación tuvo comunicación con Uncaf y Concacaf. Nosotros hicimos el comunicado, es que no encontré beneficio en tener la comunicación, hicimos el comunicado y manifestamos nuestra posición.

- ¿Siente que la Liga ya ganó?

- Una batalla sí la hemos ganado, pero la guerra todavía no.

- ¿Hay un plan de contingencia si no son indemnizados y les dicen que tampoco van al Mundial?

- Vamos quemando etapas. Hoy no estamos viendo ese escenario, ese que usted plantea, no lo estamos viendo, y si sucede pues no vamos a salirnos de la lucha porque una imagen personal mía se puede ver afectada, o algo así. Los que estamos trabajando ahora en la Liga estamos pensando en la Liga, en la institución.

”No estamos aspirando a nada afuera de la Liga, y vamos a dar la lucha hasta el final. Si al final no se dio, pues ni modo. Pero nosotros no vemos eso como un escenario. Con las opiniones que hemos tenido y con lo que hemos leído del reglamento, no vemos eso como un escenario posible. Y si se da, pues volveremos a presentar un proceso”.

- Y el otro panorama, ¿tiene la Liga contemplado qué haría si tiene que ir al Mundial de Clubes?

- No hemos llegado a esa parte. En el debido momento vamos a ver esos temas, por supuesto que sí.

- ¿Si llega a darse, los millones que recibirían se utilizarían en algo específico, como el nuevo estadio?

- Eso es una decisión de la asamblea. Habría que llevar ese tema a la asamblea y los dueños de la Liga, que son los asociados, decidirán qué se hace. Esa idea que usted menciona a mí me parece buena, a mí personalmente; pero bueno, son los dueños los que deciden.

- ¿Pero para no ir a hacer un papelón ocuparían refuerzos? ¿Si hay que sacar una parte del del premio para reforzar el equipo se haría?

- Sí, por supuesto que sí, se permiten seis refuerzos. Entonces por supuesto que aprovecharíamos esa coyuntura para hacerlo. Ya hasta uno piensa en nombres, pero ya eso es muy adelantado.

- ¿Seis refuerzos solo para el Mundial de Clubes, o con tanta caja ahí pensarían en seis meses?

- Habría que ver, ya esas cosas se negociarían en el momento, que sea solo para ese mes, o solo para esos seis meses. Hay que ver todos los escenarios posibles.

- Las posibilidadeson son 50-50 y algunos insisten en que están soñando...

- Lastimosamente es más en Costa Rica que he escuchado eso de que están soñando, porque incluso en otros países he sentido a periodistas y aficionados apoyando; pero bueno yo entiendo. Hay rivalidad entre las aficiones y cada uno defiende a su equipo y es parte de esto. Esto no nos va a desviar de nuestra intención.

- ¿Le pregunta su gente cercana?

- Por supuesto, pero la respuesta es sí es posible, y por eso estamos aquí. Por eso metimos el caso al TAS, por eso se ha hecho todo este trabajo. Por eso León Weinstok le ha invertido tantas horas a esto y los abogados en Europa, y hay un reglamento que sustenta mucho nuestra posición.

