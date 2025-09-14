Polémica por participación de maratonista costarricense en el Mundial de Atletismo

La maratonista costarricense Diana Bogantes, durante la maratón del Mundial de Atletismo que levantó la polémica.

Diana Bogantes es una maratonista costarricense cuya participación en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 se vio envuelta en la polémica.

La atleta alajuelense logró finalizar el puesto 55 de la competencia, con un tiempo de 2 horas, 54 minutos y 2 segundos, siendo su mejor tiempo en el año atlético.

No obstante, el periodista José Alberto Montenegro, de Tigo Sports (canal que transmite el Mundial para Costa Rica) realizó algunos comentarios donde menciona una supuesta falta de apoyo por parte de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) hacia Diana.

En una publicación de redes sociales, mencionó que Bogantes debió costearse los boletos y la concentración previa a su participación en Tokio, así como “ver dónde rotulaba” su uniforme con el nombre de Costa Rica.

También menciona que nunca le acreditaron a su entrenador, y que su hermana tuvo que pagar para poder asistirla en la maratón.

Tras estos comentarios, la Federación Costarricense de Atletismo se pronunció mediante un comunicado de prensa en Facebook, para refutar la críticas.

La FECOA afirma que la atleta contó con el debido apoyo de hidratación. En uno de los puestos colocaron a Gabriela Bogantes (hermana de la atleta), quien según la FECOA estaba oficialmente inscrita como entrenadora por pedido de Diana.

Además, estuvieron asistiéndola Marco Brenes por la FECOA y Gerónimo Bravo, entrenador de uno de los atletas de Ecuador y a la vez, entrenador personal de la fondista costarricense.

En cuanto al tema del uniforme, la FECOA explicó que Diana sí contaba con la prenda debidamente rotulada, pero ella prefirió utilizar uno diferente por decisión propia, que le resultaba más cómodo debido a la fuerte temperatura.

Finalmente, sobre los boletos la FECOA expresó lo siguiente: “Meses antes contactó a la atleta para coordinar la compra del tiquete de avión de la alajuelense, ya ella por decisión propia lo había comprado en una fecha previa a la fecha autorizada de ingreso a la organización”.

Hasta el momento, la propia Diana no se ha pronunciado de manera pública sobre la polémica.

Otros dos atletas ticos participarán en el Mundial de Tokio: Daniela Rojas competirá este domingo a las 8:20 p. m. (hora de Costa Rica) en las eliminatorias de 400 metros vallas. Por su parte, Gerald Drummond saltará a la pista en las preliminares de la misma prueba este lunes 15 de setiembre a las 4:35 a. m.