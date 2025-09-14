Otros deportes

Diana Bogantes luchó contra el calor para sobrevivir en su primer Mundial de Atletismo

La atleta Diana Bogantes se mostró satisfecha tras su participación en el Mundial del Atletismo de Tokio

Por Juan Diego Villarreal
La atleta Diana Bogantes concluyó en el puesto 55, en la maratón del Mundial de Atletismo de Tokio, Japón.







Diana BogantesMaratónMundial de Atletismo
