¿Quién ganó la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Terence Crawford le lanza una izquierda a Canelo Álvarez en la pelea por el título Supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso Supermediano.

Para decepción de la mayoría de los 70.000 aficionados, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota, la tercera de su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

El invicto Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.