Puro Deporte

¿Quién ganó la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentaron en Las Vegas con cuatro títulos Supermedianos en juego

EscucharEscuchar
Por AFP
Terence Crawford le lanza una izquierda a Canelo Álvarez en la pelea por el título Supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Terence Crawford le lanza una izquierda a Canelo Álvarez en la pelea por el título Supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Canelo ÁlvarezTerence CrawfordBoxeo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.