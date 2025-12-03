Polémica envuelve a LeBron James en la NBA: ¿Solo le importan sus estadísticas?

En esta temporada de la NBA, los Lakers de Luka Doncic y LeBron James tienen un gran rendimiento, ubicándolos en el segundo lugar del Oeste, sin embargo, la derrota ante los Suns (125-108) del pasado 1.° de diciembre dejó en duda las prioridades de LeBron.

Uno de los múltiples récords que posee LeBron es su racha de partidos consecutivos con al menos 10 puntos anotados, el cual inició el siete de enero del 2007. Este récord estuvo cerca de llegar a su fin en este partido y aquí está el polémico comportamiento de James.

Cerca del final del tercer cuarto, el entrenador de Los Ángeles Lakers, J. J. Redick, intentaba llamar a LeBron, quien se encontraba riendo junto a la banca los Suns. Esto molestó a los aficionados, que se cuestionan si a James le importa realmente su equipo.

Al iniciar el último cuarto, los Lakers estaban abajo en el marcador por más de 15 puntos, y necesitaban remontar el encuentro cerca del final. Mientras jugadores como Luka Doncic o Austin Reaves se veían descontentos, LeBron no mostró interés en el juego en equipo y se dedicó a tirar en busca de llegar a los 10 puntos.

Tras fallar seis tiros consecutivos y tener uno de los peores partidos de su carrera (10 puntos, 0 rebotes y solo 3 asistencias), “Bron” anotó el triple que le aseguró continuar su racha e inmediatamente se sentó en la banca y no jugó más.

Los Phoenix Suns ganaron el compromiso 125- a 108 con un Dillon Brooks que finalizó con 33 puntos y dio una fuerte declaración sobre LeBron: “A LeBron le gusta la gente que agacha la cabeza, yo no agacho la cabeza”.

Esta derrota terminó con las siete victorias consecutivas de los Lakers, dejándolos con un récord de 15 vitorias y 5 derrotas. El próximo partido de LeBron será ante los Toronto Raptors el jueves 4 de diciembre.