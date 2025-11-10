Puro Deporte

Murió Lenny Wilkens, exastro de la NBA, a los 88 años

Wilkens fue un elegante base durante sus 15 años de carrera como jugador

Por AFP

Los Angeles, Estados Unidos. El legendario Lenny Wilkens, miembro del Salón de la Fama de la NBA tanto como jugador como entrenador, falleció a los 88 años, informó su familia el domingo.








