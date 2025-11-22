Del abismo a la cima: el giro inesperado de los Detroit Pistons

Jalen Duren y Ausar Thompson, jugadores importantes de los Detroit Pistons en la temporada 2025-26 de la NBA

Una de las sorpresas que trajo esta temporada de la NBA es el gran rendimiento de los Detroit Pistons, quienes tan solo dos temporadas atrás rompieron el récord de más derrotas consecutivas, récord que a nadie le gustaría tener.

Este récord sucedió en la temporada 2023-24, cuando los Pistons acumularon 28 derrotas seguidas, y finalizaron últimos con acumulado de 14 victorias y 68 derrotas.

Tras esa pésima temporada, los Pistons realizaron varios movimientos: contrataron a J. B. Bickerstaff como entrenador principal y nombraron a Trajan Langdon como presidente de operaciones, en busca de marcar un nuevo rumbo.

La temporada siguiente (2024-25), los Pistons consiguieron un récord positivo de 44 victorias y 38 derrotas. Esta cifra se convirtió en su primera temporada con más victorias que derrotas desde la 2015-16.

Esa temporada, Detroit consiguió su primera victoria en playoffs desde el 2008, tras ganarle un juego a los New York Knicks, así que rompieron su mala racha de 15 derrotas en postemporada.

Durante estas dos campañas anteriores, su jugador estrella, Cade Cunningham, también mejoró significativamente. La temporada de las 28 derrotas, Cade promedió 22,7 puntos, 4,3 rebotes y 7,5 asistencias en 62 partidos jugados.

La siguiente temporada subió todas sus estadísticas y pasó a promediar 26,1 puntos, 6,1 rebotes y 9,1 asistencias en 70 partidos jugados, consolidándose como el líder ofensivo de los Pistons.

En la actual temporada, los Detroit Pistons tienen el mejor récord del Este: 13 victorias y solo 2 derrotas en lo que va de temporada regular, además de una racha ganadora de once juegos seguidos.

Por si no fuera suficiente, Cade nuevamente está teniendo una mejor temporada que la anterior: 27,3 puntos, 5,4 rebotes y 9,9 asistencias en los doce partidos que lleva este año.

Conozca más de la historia de los Pistons en el siguiente video: