Oklahoma defiende su título con contundencia: Así comenzó la NBA

La NBA muestra un arranque de temporada con claros protagonistas y algunas sorpresas que marcan la pauta de lo que puede ser una campaña muy competitiva.

Aquí le traemos un balance de los equipos y jugadores que más llaman la atención en estas primeras semanas.

Oklahoma City Thunder defiende el título con un arranque contundente: el equipo campeón se encuentra en la cima de la liga con un inicio perfecto que lo coloca como referencia por su equilibrio entre defensa y juego colectivo.

LEA MÁS: ¿Ya no pitan los dobles? La polémica que sigue rodeando la NBA

Ese arranque les da moméntum y plantea la pregunta de si podrán repetir la intensidad que los llevó al título la temporada pasada, ya que realizaron muy pocos cambios durante el descanso entre temporadas.

Los Lakers entran en la conversación por la pareja estelar que concentra todas las miradas: Luka Doncic y LeBron James.

Esta temporada es la primera en la que ambos cuentan con un calendario completo para desarrollar química desde setiembre, además de movimientos de plantilla pensados para complementar su juego, como la incorporación del pívot DeAndre Ayton.

La narrativa en Los Ángeles mezcla expectativa y urgencia por consolidar a la dupla antes de que finalice la era de LeBron James.

A nivel individual, Nikola Jokic sigue recordando por qué figura entre los grandes. Sus actuaciones recientes lo muestran dominante tanto en anotación como en creación de juego, con noches en las que consigue triples dobles (10+ en puntos, asistencias y rebotes).

Su influencia en el ritmo del equipo lo convierte en uno de los nombres más decisivos de cada jornada.

Los Phoenix Suns mantienen su proyecto alrededor de Devin Booker tras un acuerdo que aseguró su continuidad con un contrato importante este verano estadounidense. Esa estabilidad salarial y deportiva convierte a Booker en el ancla del equipo y obliga a la dirección a construir un grupo capaz de competir en la Conferencia Oeste.

La nueva camada también aporta historias: los novatos con mejor arranque atraen atención, y algunos ya escalan posiciones en las clasificaciones de rookies, lo que sugiere que varios jóvenes tendrán un rol inmediato y podrían inclinar la balanza en partidos cerrados.

LEA MÁS: Debut histórico en la NBA: Novato rompe récords de LeBron James y Allen Iverson

Cooper Flagg (Dallas Mavericks) o V. J. Edgecombe (Philadelphia 76ers) son los dos ejemplos más claros de novatos que desde ya comienzan a marcar la diferencia en la liga.

En resumen, la liga combina jerarquía y cambios que pueden reordenar prioridades: química en clubes con nuevas estrellas, el peso de veteranos decisivos y la proyección de novatos.

En las próximas semanas, la regularidad y la salud de las plantillas definirán si los buenos arranques se sostienen o si aparecen giros inesperados que reescriban la carrera hacia los playoffs.

Los primeros 3 lugares de cada conferencia se encuentran de la siguiente manera.

Oeste

Oklahoma City Thunder (8-0) San Antonio Spurs (5-1) Los Ángeles Lakers (6-2)

Este