Los secretos del oro paralímpico de Sherman Guity contados por el entrenador del orgullo tico

Sherman Guity tenía todo para conquistar el oro en los 100 metros planos de los Juegos Paralímpicos París 2024. Para eso trabajó el velocista junto a su entrenador Emmanuel Chanto. Los dos sabían que el orgullo tico podía volar literalmente en el Estadio Olímpico, tal y como ocurrió.

Ellos hablaron unos 40 minutos antes de la competencia para ultimar detalles, para repasar lo que tenían en la mente y recordar lo que querían ejecutar.

Unas horas antes ya habían tenido contacto y trazaron las pinceladas sobre cómo iba a ser el calentamiento, pero también le pusieron atención a ciertos detalles que se habían presentado en la semifinal, recordando lo que salió bien y cosas que podían mejorar.

“A partir de eso ya todo estaba en manos de él y de Dios para que la ejecución se hiciera, ya yo había puesto todo de mi parte. Al conversar con él me quedé tranquilo y cinco minutos antes de que fuera la competencia me puse a ver la señal”, relató Emmanuel Chanto en charla con La Nación.

LEA MÁS: Sherman Guity: El oro paralímpico hizo llorar de orgullo a su madre en Limón

El próximo desafío vendrá el sábado, con los 200 metros lisos. Ese día, a las 4 a. m. (hora de Costa Rica) correrá la semifinal y la final del evento está programada para las 11:50 a. m.

Sherman Guity ganó la medalla de oro en la prueba de 100 metros planos en los Juegos Paralímpicos París 2024. Foto: Olman Mora, Comité Paralímpico de Costa Rica

- ¿Cambiaron algo para esta final?

- No era de cambiar necesariamente, sino de prestarle atención a ciertos detalles que a veces se olvidan, de la posición de las rodillas, del braceo, de la frecuencia; porque la idea es que la carrera sea automatizada, que él no tenga que pensar ni estar tratando de hacer cosas en el momento de la competencia.

”Cuando la carrera llega, a él debería salirle todo naturalmente, sin tener que pensar, sin tener que tratar de ejecutar, sino que el cuerpo lo haga por sí solo. Entonces, es esa parte, de recordarle que en el calentamiento tratara de ejercicios de cierta manera que le ayudaran, para que cuando llegara a la pista para la competencia, el cuerpo estuviera listo para ejecutar como nosotros queríamos”.

- Fue una salida muy explosiva y de una vez Sherman Guity fue al frente. ¿La clave está en el antes de que comience la carrera?

- Es parte de eso, ya conociendo a Sherman desde hace tiempo y lo que él puede hacer y lo que ha estado haciendo durante años es eso. Nos dio resultados también el prestarle atención a cuando fue a Tokio y obtuvo aquellos resultados, vimos ciertos detalles y nos dimos cuenta de que si el calentamiento lo hace en cierto momento, puede ejecutar mejor en la competencia. Eso nos ayuda mucho.

Emmanuel Chanto es el técnico de Gerald Drummond y de Sherman Guity. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Ese tiempo que hizo de 10:65 lo tenían en mente? ¿Pensaban en que el oro podía llegar con récord paralímpico?

- No necesariamente récord paralímpico, pero sí sabíamos que podía correr ahí. Días antes de viajar a París hicimos un control con cronometraje electrónico y sistema de salidas, porque la Federación nos lo facilitó. Hicimos un test y había corrido una centésima por arriba de lo que corrió en esta final, entonces estaba proyectado lo que él podía realizar.

- ¿Qué diferente tiene Sherman Guity, porque pareciera muy distinto a la mayoría de atletas de este país?

- Yo creo que lo que diferencia mucho de un atleta élite a un atleta amateur tal vez no es necesariamente en lo físico, sino en la parte mental, porque a veces físicamente muchas personas tienen la capacidad de rendir a ese nivel que rinde Sherman; pero mentalmente yo creo que es eso y es preparar a los atletas para que puedan rendir a ese máximo esplendor con esa cantidad de presión y poder dar el máximo a pesar de todo lo que está pasando a su alrededor.

”Yo creo que esa es la diferencia, no solo en Sherman, porque pasó con Nery Brenes en su momento, pasa con Gerald Drummond y con todos los atletas que rinden a nivel mundial. Esa capacidad mental ayuda a obtener los resultados que él logra”.

LEA MÁS: Palabras de Sherman Guity desde el hospital después de su accidente hoy sorprenden más que nunca

- ¿Cómo son las rutinas de Sherman? ¿Entrenan a diario?

- Entrenamos a diario, siempre hay un día libre que casi siempre son los domingos. Entrenamos cuatro sesiones puras de pista, dos sesiones que son de gimnasio y pista y abarcamos todos los días de entrenamiento. Sherman también tiene siempre sus sesiones de fisioterapia, con nutricionistas y con la misma psicóloga.

”Él ha estado bien apoyado no solo de uno como entrenador, sino del Comité Paralímpico que lo ha estado apoyando bastante y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación que está siempre presente”.

Sherman Guity impuso récord paralímpico en París 2024. Fotografía: Olman Mora, Comité Paralímpico de Costa Rica

- ¿Imaginó que esto pasaría cuando usted decide profesionalizarse en el deporte, porque usted lleva una carrera muy buena como entrenador, viendo el proceso de Nery Brenes, con Gerald Drummond y con Sherman Guity?

- Yo ni lo pensé, porque cuando me gradué en la universidad y empecé a trabajar en Costa Rica fue en cosas totalmente distintas a lo que era el deporte como tal. Le empecé a ayudar a una amiga que tenía de cuando aún yo estaba corriendo, de cuando estaba compitiendo.

”Con eso me empecé a involucrar de nuevo en el deporte. No lo veía claramente, pero lo tenía presente, porque yo me gradué como especialista en atletismo, pero no me había proyectado tanto.

LEA MÁS: Sherman Guity, el atleta que soportó el dolor agarrado de una promesa

”Uno quiere ser exitoso, que todo sea mejor, pero fui aprendiendo mucho. Tuve suerte en tener buenos atletas. Conocí a Nery de chiquillo y él confió en el trabajo que yo venía haciendo y así ha ido pasando.

”Los chicos tienen confianza en lo que puedo hacer y yo creo que la comunicación con mis atletas es muy abierta. Claramente, en algún mometo yo me planto y las opiniones son las que uno como entrenador, como especialista tiene, pero poco a poco conforme fui entrando en esto, el tener los resultados me hace seguir estudiando.

”Y no voy a parar de estudiar, porque siempre tenemos que ir aprendiendo más. Creo que soy exitoso hasta cierto punto, pero todavía me gustaría ser más exitoso, todavía me falta tener una final olímpica falta claramente hasta tal vez llegar a una medalla olímpica, pero es paso a paso.

”Los atletas son muy agradecidos y ven los resultados que hemos ido teniendo y yo creo que tanto los que tengo ahorita, como los que puedo tener en el futuro, pueden seguir creciendo”.

LEA MÁS: Sherman Guity: ‘La verdad estoy sin palabras; no me lo creo’

- Sherman Guity ya tiene el oro que quería en los 100 metros planos, pero conociéndolo, quiere más. ¿Qué viene ahora?

- Ya tuvo el oro en 100 metros que era el que más nos costaba y siempre él tiene la idea de los 200 metros, pero no podemos subestimar a nadie. A pesar de que Sherman ganó, no fue fácil, pero sí un poquito tranquilo. Yo sé que el 200 va a estar duro. Recordemos que el año pasado, Sherman llegó a la línea de meta y se cayó, venía con el italiano que llegó muy justo.

”Claramente, Sherman ha trabajado para llegar en mejor forma que en algún momento de su carrera. A partir de eso, yo sé lo que él puede lograr. Antes de irse, hicimos un control, yo sé dónde está en este momento y lo que puede hacer. A partir de lo que puede hacer, confiamos en que se va a tener un buen resultado”.

LEA MÁS: Sherman Guity: huellas de oro

- ¿Cómo manejarán estos días, porque después del esfuerzo para ganar los 100 metros, recuperarse no resulta sencillo para volver a la acción en 200 metros?

- Fue un buen esfuerzo, pero todo eso lo planificamos en el entrenamiento, donde empezamos a simular las condiciones lo más parecido que se va a presentar en la competición, pero ya este martes entrenará, ya estará otra vez en la pista de calentamiento del Estadio Olímpico.

”En los próximos días entrenará un poco ya mucho más ligero con respecto a lo que hemos ejecutado en los meses anteriores, pero pensando en lo que va a pasar y llegar lo más descansado posible.

”Además, de que el trabajo ya está hecho. Lo físico ya está y lo único que tiene que hacer es mantenerse un poquito estos días, porque ya no va a mejorar más de lo que está. Tal vez técnico y tácticamente sí, pero físicamente ya está en su forma”.