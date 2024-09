Sherman Guity: ‘La verdad estoy sin palabras; no me lo creo’

Aún extasiado por el triunfo, con la respiración agitada y los aplausos y gritos de sus compañeros de la delegación de Costa Rica en los Juegos Paralímpicos París 2024, el atleta Sherman Guity no dejaba de sonreír en medio de una inmensa felicidad.

Sherman, de 27 años, se proclamó este lunes 2 de septiembre campeón olímpico de los 100 metros lisos de la categoría T64 (atletas con amputación en una extremidad inferior) con un tiempo de 10 segundos y 65 centésimas, imponiendo así un nuevo récord olímpico. Con este logro, superó el anterior récord de 10:69, establecido por el italiano Maxcel Amo Manu en las eliminatorias del evento el día anterior.

“La verdad, estoy sin palabras. Muy contento con este resultado. No me lo creo, es mi prueba favorita y me siento muy feliz por haber ganado la medalla de oro”, comentó Guity en una entrevista realizada por el periodista Olman Mora del Comité Paralímpico de Costa Rica.

Sherman Guity: 'Le gané a los mejores del mundo'

El siquirreño, en medio de la emoción que lo embargaba, comentó detalles de la carrera que había planificado junto a su entrenador, Emmanuel Chanto.

“Cuando salí, solo me concentré. Solo pensaba que debía enfocarme en mi carrera. Cuando iba corriendo, me di cuenta de que iba de primero y me decía a mí mismo: ‘No afloje, meta, meta’. Al pasar primero la línea de llegada fue una sensación increíble. No me lo creía, había ganado mi prueba favorita”, confesó Guity.

Sherman, quien ganó su tercera presea en unos Juegos Paralímpicos, tras lograr el oro en los 200 metros lisos y la plata en los 100 metros lisos en Tokio 2020, explicó que sabía que debía salir muy fuerte y rápido, que no podía darle ventajas a sus rivales.

Sherman Guity agradeció a su madre Copiado!

Entendía que no debía aflojar hasta llegar a la línea de meta, que tenía que ser constante porque el cierre de los adversarios iban a ser muy fuerte.

“Logramos cambiar la plata de los 100 metros en Tokio, hace cuatro años, por un oro. Ahora espero que en los 200 metros lisos, que se corren el sábado, nos vaya bien. Voy a darlo todo por Costa Rica, voy a intentar sacar ese oro también. Este es mi sueño cumplido. La verdad, estoy muy contento y le agradezco a toda Costa Rica por el apoyo y sus oraciones”, añadió Guity.

Sherman también tuvo palabras de agradecimiento para su familia y para el Comité Paralímpico de Costa Rica, el ICODER y los patrocinadores, quienes lo han apoyado y ayudado a superar las lesiones en los últimos meses.

“Quiero decirle a mi mamá, Ana Guity, que la amo mucho, que la quiero y le agradezco por traerme al mundo. Esta medalla es para ella, sé que está muy contenta al igual que yo. A todo Costa Rica, a Siquirres, les digo que salgan a celebrar, que salgan a festejar, porque ganar una medalla en unos Juegos Paralímpicos no es fácil, es una justa muy disputada y donde compiten los mejores del mundo”, expresó Guity.

Sherman cumplió aquella promesa que hizo al salir del hospital luego del accidente de tránsito el 25 de agosto de 2017, cuando perdió el equilibrio en la motocicleta en la que viajaba y, tras chocar con un autobús, sufrió graves heridas en su pierna izquierda, por lo que debieron amputársela debajo de la rodilla.

El limonense, quien empezó a entrenar en atletismo a los 16 años, desde entonces prometió seguir en el deporte y ser campeón olímpico y mundial, demostrando una gran constancia y valentía para vencer los obstáculos y llenar de orgullo a un país.