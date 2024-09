Sherman Guity, huellas de oro

Hay una seña que solo entienden los Guity, y que Sherman, el mayor de los hijos de la familia, explicó un día a la prensa. Significa ‘dejar huella’ y la hacen abriendo una de sus manos mientras simulan caminar con los dedos de la otra sobre la palma extendida.

A sus 28 años, Sherman puede darse el lujo de decir que ha dejado huella y que tiene el potencial de dejar muchas más en su camino, que apenas empieza. Su habilidad atlética combinada con una férrea disciplina, constancia y empeño, le regalaron a Costa Rica las primeras medallas paralímpicas de la historia, una de oro y otra de plata, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, y otra de oro en París 2024.

El lunes 30 de agosto del 2021, el velocista plantó la primera al ganar medalla de plata en los 100 metros lisos, con un tiempo de 10 segundos y 78 centésimas (10:78), en la categoría T64. En el argot del atletismo, esa modalidad refiere a competencias de velocidad en las cuales los participantes tienen una pierna amputada. Guity perdió la izquierda en agosto del 2017, en un accidente de tránsito. Esa presea lo convirtió en el primer costarricense en ganar una medalla en justas paralímpicas.

Pocos días después, el sábado 4 de setiembre, Guity escaló a lo más alto del podio, al convertirse en el corredor más rápido del mundo en la prueba de los 200 metros lisos en esa misma categoría. El atleta se dejó la medalla de oro al marcar 21 segundos y 43 centésimas (21:43) e imponer al mismo tiempo un nuevo récord, que dejó atrás el del estadounidense David Prince (22:01), registrado en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el 2016.

La pista de atletismo del Estadio Olímpico de Tokio lo vio volar, y sí, dejar huella. Ahí se escuchó el Himno Nacional de Costa Rica, y la bandera ondeó por encima de dos superpontencias, Alemania y Estados Unidos, aniquiladas por el empeño de un joven limonense que se prometió cumplir sus sueños.

Sherman Guity lo volvió a hacer en los Paralímpicos de París 2024, este 2 de setiembre, y esta vez con aún más grandeza: conquistó el oro que en los anteriores juegos se le había negado y rompió el récord paralímpico al correr los 100 metros planos en 10 segundos y 61 centésimas.

Hacer camino al correr

En Tokio 2020, cuatro años después de quedar con sus piernas bajo las llantas de un bus, tras chocar con él en su motocicleta y perder en el acto la extremidad izquierda, Sherman Guity Guity materializó la promesa que se hizo a sí mismo y al país desde la cama del hospital: convertirse en campeón paralímpico. Se autodefine como una persona que acostumbra a cumplir lo que promete.

Cuatro años parecen poco, pero en esos 1.460 días el velocista tocó el suelo en lo que parecía ser la peor pesadilla de su vida, solo para remontar en busca de sus sueños. Si ya no podía ser el relevo de Nery Brenes –como todo lo hacía prever hasta el momento de su accidente–, correría para hacer realidad sus propósitos como atleta paralímpico.

El paratleta olímpico llegó al país el 9 de setiembre con las dos medallas de los Juegos Paralímpicos de Tokio. (Rafael Pacheco Granados)

No fue posible conversar con el deportista para este especial. Sin embargo, de las declaraciones dadas a este y otros medios en oportunidades anteriores, se desprende que la amputación de su pierna izquierda fue para él un impulso para disparar su carrera. En una ocasión, cuando se le preguntó si añoraba su pierna, Guity no lo pensó mucho para responder: “No, la verdad que no. He aprendido demasiado”.

Si antes del accidente era disciplinado, ahora lo es mucho más. Se describe como un hombre que aprende de sus errores porque, dice, lo enseñaron a ser una mejor persona. En distintas manifestaciones a la prensa había asegurado que es el mismo de antes, una persona que cree en su talento y trabaja para hacer realidad otra aspiración: marcar un nuevo récord mundial paralímpico difícil de desbancar y que se mantenga por muchos, muchos años.

Sherman Guity en lo más alto del podio de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, celebrados entre agosto y setiembre pasados porque no se pudieron realizar en el primer año pandémico. (CON)

Según consignan las crónicas deportivas, Sherman viene de una familia de atletas. Su mamá es Ana Guity. Su héroe personal es el velocista jamaicano Usain Bolt, aunque fue un amigo quien lo motivó a meterse en el atletismo, comenzando a entrenar con apenas 16 años.

Su carrera incluye competencias internacionales, como los Campeonatos Centroamericanos de Atletismo de 2017 y los Juegos Deportivos Nacionales. En todo este proceso ha contado con grandes alíados, como la psicóloga del Comité Olímpico Wendy Zúñiga; del taekwondista Andrés Molina y de su entrenador Emmanuel Chanto.

Casi 30 años después de que la nadadora Claudia Poll ganara medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996, el año en que nació Guity), el velocista volvió a llenar de júbilo a miles de costarricenses al imponerse ante los mejores del mundo.

Atrás quedó Tokio 2020... Hoy disfruta de París 2024... Y aún hay mucho camino por delante para dejar huella.

Nota del editor: esta nota, originalmente publicada en el 2021, cuando La Nación eligió a Sherman Guity personaje del año, fue actualizada luego de su triunfo en los 100 metros planos de París 2024.