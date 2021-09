Los ‘tropezones’ que guiaron a Sherman Guity a ganar la presea de oro en los Paralímpicos

Cortesía CON Sherman Guity tuvo que luchar contra una pista mojada, entre otros inconvenientes, para dejarse la presea dorada en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Aún emocionado y portando en su pecho las medallas que ganó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, el atleta Sherman Guity contó los entretelones de la prueba de los 200 metros lisos, en la categoría T64, donde conquistó la presea dorada.

Guity explicó algunos detalles técnicos que debió corregir para la crucial competencia, tras una semifinal muy buena, donde había impuesto récord de Paralímpicos, un cronometraje que más tarde pulverizó en la gran final con 21 segundos y 43 centésimas.

“Después de la semifinal tuve tiempo de corregir muchas cosas, luego de que mi entrenador (Emmanuel Chanto) me llamó y me dijo qué situaciones debíamos de cambiar. Por dicha, logramos hacerlo para realizar una mejor carrera y ser más rápidos”, comentó Guity, en un video compartido por el periodista Olman Mora.

“Lo primordial fue poner más atención a la salida. En la semifinal habíamos salido muy lento (igual situación había vivido en la semifinal de los 100 lisos). Necesitábamos ser más rápidos, por lo que había que concentrarse mejor. Aunque en los 200 teníamos posibilidades de remontar a nuestros rivales no debíamos dar facilidades”, explicó Guity.

Otro de los puntos que debía corregir el velocista limonense era la concentración, porque le estaba afectando en los cierres de sus pruebas.

“Tanto en la primera como en la segunda carrera me tropecé, porque la verdad estaba muy relajado, no tuve control en las prótesis y con la pista mojada se complicó bastante. Ese fue uno de los puntos que hablé con mi entrenador y me pidió enfocarme para evitar esos errores, porque nos podían costar muy caro. Fue cuestión de concentrarnos y correr bien”, resaltó Guity.

Sherman también contó otro detalle muy personal de la competencia: antes de las presentaciones oficiales de los eventos, el limonense extiende su mano derecha y con los dedos de la izquierda simula caminar sobre la palma de la mano derecha.

“Es una señal que inventó mi familia, cuando participaron en un concurso y lo ganaron. Desde entonces la uso y significa que estamos dejando huella. La verdad estoy muy contento por el resultado, logré conseguir una medalla de oro que era lo que habíamos soñado”, aseguró el campeón paralímpico.