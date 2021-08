Sherman Guity: ‘Me siento poderoso. No me quiero conformar con esto’

Sherman Guity celebra al ganar una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, mientras el británico Jonnie Peacock se dejó la presea de bronce. (KAZUHIRO NOGI/AFP)

Sherman Guity, medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, conversó con los medios de comunicación desde la capital nipona sobre sus sentimientos que le embargan tras conquistar la histórica presea de plata, en el evento de los 100 metros lisos, categoría T64, para nuestro país.

El limonense se mostró orgulloso de cumplir su palabra de ser el mejor paratleta costarricense y agradeció el apoyo de los aficionados.

Al mismo tiempo que prometió darlo todo por conseguir una nueva medalla, en el evento de los 200 metros lisos, cuya semifinal será el próximo viernes 3 de setiembre a las 6:30 p. m.

¿Cuáles han sido sus sensaciones, en las últimas 24 horas, luego de ganar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos?

No tengo palabras para explicar lo que siento. Gané y eso significa que todo mi esfuerzo no fue en vano. Pude ganar una medalla. Fue un trabajo de muchos años para llegar aquí. Demostré que con esfuerzo todo se puede. A los costarricenses y a todos los atletas, les diría que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr en nuestras vidas.

[ Sherman Guity se adueña de una histórica presea de plata que enaltece el deporte costarricense ]

¿Cómo vivió esa final de los 100 metros lisos?

Fue una competencia muy intensa, porque en un 100 metros todo cuenta, es tan rápido que no puede existir una falla. Solo pensaba en darlo todo.

Había hablado con mi entrenador (Emmanuel Chanto), teníamos menos de un día para mejorar la salida, porque si te quedas es muy difícil alcanzar a los demás. Trabajamos en eso (la salida) y allí creo que pude bajar mi tiempo unas centésimas valiosas, lo que nos permitió cerrar muy bien. Fue increíble ver mi nombre en el medallero.

¿Qué aspecto mejoró en la final de los 100 metros lisos?

Mi entrenador (Emmanuel Chanto) me dijo: ‘Si no mejora la salida, no hay medalla’. Él siempre ha sido sincero conmigo. Lo bueno es que en un 200 tengo tiempo de corregir, en caso de salir mal, pero aún así la salida es muy importante y esperamos no cometer errores en los 200 metros.

¿Cómo afronta el evento de los 200 metros lisos el próximo viernes?

Estamos preparando la competencia. Debemos correr muy inteligentes los 200 metros, porque tengo poco tiempo de descanso entre la semifinal y la final, pero vamos con todo.

[ Sherman Guity: el atleta que perseveró, a pesar del dolor, por cumplir una promesa ]

¿Se ilusiona con otra medalla en los 200 metros lisos?

Es loco, porque falta tiempo para el 200, pero cuando solo queda un día todo cambia. A uno se le sube la adrenalina, se pone nervioso, ansioso y pasa de todo. De momento estoy tranquilo. No puedo menospreciar a mis demás rivales, que están muy fuertes. Lo primero es intentar mejorar mi marca (22:65), voy a darlo todo, como dije, me voy a esforzar y confiamos en que salga la medalla.

¿Cómo visualiza la prueba?

Estamos en unos Juegos Paralímpicos y no me puedo relajar porque todos los atletas vienen por medalla. Me siento preparado para la competencia, entrené mucho para ello. Me gusta mucho el 100 metros, pero mi prueba favorita es el 200. Tengo que concentrarme para la semifinal y administrar mis fuerzas y cerrar lo más fuerte posible.

Después del accidente de tránsito hace cuatro años, donde perdió parte de su pierna izquierda, usted aseguró que quería ser el mejor paratleta de Costa Rica. ¿Cuáles son sus sensaciones al haberlo logrado?

He tratado de cumplir todas mis promesas y me siento bien de haber podido cumplir una de ellas. Ahorita no ha terminado nada, por lo que no puedo prometer nada. Vamos a ver que pasa en la final.

[ Entrenador de Sherman Guity: ‘Esperamos darle una nueva alegría al país en los 200 metros’ ]

¿Qué tanto siente el apoyo la gente en Japón?

La vibra se siente desde aquí, me siento poderoso. Muchas gracias a todos lo que me apoyan. Se siente que todos están conmigo, que me están apoyando. Ahora me siento en la élite mundial. Todavía faltan muchas cosas por mejorar, no me quiero conformar con esto, quiero más. En los últimos años se ha dado mucho apoyo, cada atleta cuenta con mucho talento y necesitan ayuda para poder desarrollarse.

¿Qué tanto influyó trabajar a la par de Gerald Drummond, Nery Brenes y Emmanuel Niño entre otros?

Estuve mucho tiempo lesionado, pero lo importante es que entreno con grandes atletas. Ellos siempre me han apoyado. En el equipo nadie es pobrecito. Todos tienen que darle duro y trabajar junto a ellos me ayudó mucho. Tenía que correr duro en los entrenamientos y eso ha sido muy importante.

¿Considera que usted es inspiración para la gente?

Sí, espero inspirar a muchas personas que tienen problemas, para que puedan superarse y pueden cumplir sus sueños, porque hay que luchar por esos sueños. No importa lo que la gente diga, que no sirve, que no lo haga. Haga lo que usted quiere y sea feliz. Me gusta que mi nombre ande por todo Costa Rica, para eso me esforcé mucho. Me gusta ser el número uno y por eso vine aquí a darlo todo.

¿Cuál es su secreto para vencer todos los obstáculos que ha tenido en la vida?

He tenido muchos obstáculos, pero los hemos podido superar. Perder la pierna fue algo muy duro. Lo segundo fue la sanción, jamás me lo esperaba. No podía creer que me sancionaran por eso y mentalmente eso me destruyó mucho tiempo. Para pasar esos momentos no me levanté solo, tuve mucho apoyo y quiero agradecer al Comité Olímpico Nacional, la Ortopédica Cartaginesa, a la Federación de Paradeportes y por supuesto a mi familia, lo que me permitió llegar hasta aquí.