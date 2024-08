Gerald Drummond es autocrítico y confía en dar la sorpresa en los Juegos Olímpicos París 2024

El atleta Gerald Drummond Hernández es consciente de que pudo realizar una mejor presentación en las rondas eliminatorias de los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Su tiempo de 48 segundos y 80 centésimas (48.80) no se puede considerar malo de ninguna manera, pero él tiene claro que hubo algunos detalles que no le permitieron avanzar directamente a la ronda de las semifinales, por lo que ahora deberá luchar en la ronda de repechaje, este martes 6 de agosto a partir de las 4 a. m., hora costarricense.

La repesca es un sistema implementado en las justas parisinas por World Athletics, en el cual los atletas que no clasifican a la semifinal de manera directa tienen al día siguiente la opción de una oportunidad extra para avanzar de ronda.

Drummond, quien corrió en el carril seis, finalizó en el séptimo lugar del cuarto heat eliminatorio. Sin embargo, el tiempo realizado de 48.80 le permite estar entre los 22 competidores que disputarán seis cupos para las semifinales, los cuales se unirán a los 18 semifinalistas de la prueba.

El vencedor del heat en el que compitió el costarricense fue el jamaiquino Roshawn Clarke, con un registro de 48.17, seguido por el nigeriano Ezekiel Nathaniel con 48.38 y el francés Wilfried Happio con 48.42.

“No es el resultado que esperaba. Quería clasificar directo a las semifinales, pero no se dio. Tengo que recuperarme, comer bien y descansar para mañana”, comentó Drummond en un video enviado por el departamento de prensa del Comité Olímpico Nacional.

Gerald Drummond corrió en el heat más rápido

Según explicó el entrenador y analista de atletismo Jorge Lobo, a Drummond le tocó correr en el heat más rápido de la ronda eliminatoria. Llegó séptimo y terminó en el puesto 15 de la clasificación general, lo que le permitió ir al repechaje. Además, fue la única serie en la que los seis primeros corredores clasificaron directamente a semifinales.

“Me tiene un poco molesto lo del repechaje. Hice mejor tiempo que otros heats que clasificaron a la semifinal, por lo cual es sumamente injusto. No tiene sentido, pero es una nueva regla que pusieron este año y hay que acoplarse. Es lo que hay y lo que queda es afrontar de la mejor manera el repechaje”, agregó Drummond.

Sobre su competencia, Drummond confesó que siente que lo hizo bien, pues nuevamente corrió por debajo de los 49 segundos, realizando una buena marca, algo que viene logrando con acierto durante la temporada.

“Intenté salir lo mejor posible. No iba mal en la primera parte de la prueba, pero en la segunda me faltó un poquito. Creo que no lo hice mal. No sé cuántas veces corrí en 48 segundos esta temporada, algo que no había hecho en mi vida. Por lo que sigo corriendo bien. Me sigo sintiendo muy bien; sin embargo, creo que podría haberlo hecho mucho mejor”, dijo Drummond.

Gerald deberá enfrentar la ronda de repesca este martes 6 de agosto, a partir de las 4 a. m. En total serán tres heats de repesca y Gerald estará en el segundo, en el carril cuatro. Allí espera superar a Kaito Tsutsue de Japón, Víctor Ntweng de Botsuana, Constantin Preis de Alemania y Matic Ian Gucek de Eslovenia. Los dos primeros pasarán a las semifinales, que se realizarán el miércoles 7 de agosto, a partir de las 11:35 a. m., hora costarricense.

“Voy a estar estimulado tras la carrera de hoy, pero necesito recuperarme porque la verdad estoy un poco cansado, pero creo que puedo luchar por estar en la semifinal. Me parece que en la primera ronda no tuve buena suerte, me tocó el heat más duro de todos. Esperemos que mañana tenga buena suerte y pueda clasificar. Así es el deporte, a veces se da y en otras no, y creo que mañana (martes) puedo hacerlo mejor”, agregó Drummond.