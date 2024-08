Gerald Drummond tendrá más opciones de clasificarse a semifinales en París 2024 con cambio en reglamento

El atleta costarricense Gerald Drummond Hernández, quien este lunes 5 de agosto competirá en las eliminatorias de los 400 metros con vallas, tendrá dos opciones para clasificarse a la ronda de semifinales, tras una novedosa regla instaurada por la World Athletics, entidad que rige el atletismo mundial.

Gerald, quien fue uno de los abanderados en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, será el último costarricense en ver acción en las justas. Las rondas clasificatorias de los 400 vallas masculinos se inician a las 2:05 a. m. y se pueden observar por Repretel Canal 6.

De acuerdo a Marco Brenes, miembro de la Federación Costarricense de Atletismo y quien acompaña a Drummond, los atletas del evento tendrán dos opciones de estar en la antesala de la lucha por las medallas, tras instaurarse el sistema de repechaje.

Brenes declaró que serán cinco heats eliminatorios, pero aún la organización no ha dado a conocer las siembras para la competencia.

“El repechaje es un sistema impuesto por la World Athletics en el cual los atletas que no clasifican en los heats eliminatorios a las semifinales de manera directa, tendrán al siguiente día la opción de una oportunidad extra para avanzar de ronda”, explicó Brenes mediante un video enviado por el Comité Olímpico de Costa Rica.

En la primera fase de cada evento, los tres mejores atletas de cada serie avanzan automáticamente a las semifinales, así como los tres mejores tiempos, para completar 18 vallistas.

Los restantes 22 atletas con las mejores marcas, que no clasificaron, van a una serie de repechaje y afrontan una nueva eliminatoria de tres heats, donde los dos mejores de cada heat pasan a semifinales, para completar los 24 vallistas en semifinales (también tres heats). De esa instancia se pasa a los ocho finalistas.

El repechaje es un desgaste mayor

Emmanuel Chanto, entrenador de Gerald Drummond, comentó que la intención de su dirigido es tratar de clasificarse de manera directa a las semifinales, pues caer al repechaje constituye un desgaste mayor que puede incidir en el resultado final del atleta.

“Lo hemos conversado con Gerald y vamos a salir con todo a clasificar. De no lograrlo, esperamos obtener un cupo en el repechaje, pero tenemos muy en cuenta que significa un esfuerzo mayor al competir prácticamente tres días seguidos, lo que puede afectar su rendimiento”, explicó Chanto, quien no pudo viajar con el atleta por motivos personales.

De acuerdo al estratega, el objetivo de la World Athletics es dar una oportunidad más a un atleta que, por alguna situación extraordinaria, quede fuera de la final.

Sin embargo, en pruebas de fondo y medio fondo, el deportista debe hacer un esfuerzo doble para clasificarse, por lo que llegará con la desventaja del desgaste, producto de competir en dos ocasiones, mientras los 18 clasificados solo compiten una vez y llegan con un día más de descanso.

Por su parte, Gerald Drummond, quien ya conoció la pista del Stade de France, situada en el municipio de Saint-Denis, indicó estar tranquilo y en los últimos días ha entrenado por las mañanas en la pista asignada para las prácticas, con el objetivo de llegar en la mejor forma física y mental a la competencia.

“El estadio me encanta, es súper grande. Siento la pista con un poquito de rebote, aunque puede que la lluvia ayude a que las competencias estén bien rápidas. Me he sentido bien en los entrenamientos, muy tranquilo y concentrado en hacer una buena carrera”, declaró Drummond, quien participó en las justas de Tokio 2020.