Otra selección más asegura boleto al Mundial de Fútbol 2026: vea la lista completa de clasificados

El delantero de Argelia Mohammed Amoura fue la gran figura de su selección rumbo al Mundial 2026. Aquí, con el uniforme de su club, el Wolfsburgo de Alemania.

La selección de Argelia también aseguró su clasificación al Mundial 2026 gracias a una victoria por 3-0 contra Somalia, un partido en el que brilló el atacante del Wolfsburgo alemán Mohamed Amoura con un doblete.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.

Argelia lidera el Grupo G con 22 puntos en nueve partidos, con cuatro de ventaja sobre Uganda, a falta solo de una jornada por disputarse, y se asegura su quinta participación mundialista en la cita de mediados de año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Amoura remató un centro de Mahrez directo al fondo de la red (7) para abrir el marcador, y minutos más tarde, el exjugador del Manchester City, recuperó un balón muerto en el área y lo remató con precisión (19) para afianzar pronto el control del partido.

Ya en la segunda mitad, Mahrez colgó otro balón aéreo que volvió a aprovechar su mejor socio Amoura (57).

Los Zorros del Desierto, dos veces campeones de la Copa África, llevaban sin clasificar al Mundial desde la edición 2014 en Brasil, donde alcanzaron por primera vez en su historia las eliminatorias directas.

Con Argelia, ya son 20 los países con boleto a la cita de Norteamérica 2026.

Concacaf (3 de 6): Estados Unidos, México y Canadá, los tres como anfitriones. Faltan tres cupos directos y dos de repechaje.

Conmebol (6 de 6): Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Además, Bolivia estará en el repechaje.

Asia (6 de 8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Faltan dos cupos directos y uno de repechaje.

Oceanía (1 de 1): Nueva Zelanda. Además, Nueva Caledonia estará en el repechaje.

África (4 de 9): Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. Faltan cinco boletos directos y uno de repechaje.

Europa (0 de 16): Todavía no hay clasificados porque su eliminatoria se inició un poco después.

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del año próximo; extraoficialmente se dice que en México. De ahí saldrán los dos últimos invitados a la gran cita.