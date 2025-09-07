Óscar Ramírez llevó a Pérez Zeledón a jugadores de Alajuelense que muchos quieren ver

Óscar “Macho” Ramírez tomó sus decisiones para el partido de visita de Liga Deportiva Alajuelense contra el Municipal Pérez Zeledón en un lluvioso San Isidro de El General.

En el partido adelantado para este sábado, correspondiente a la sétima fecha del Torneo de Apertura 2025, los rojinegros no contarán con Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez, porque se encuentran concentrados con la Selección de Costa Rica.

Ante esa situación, el “Macho” decidió apostar por varios jugadores jóvenes, de los que se espera mucho. Por ejemplo, es la primera vez que el estratega de Alajuelense incluyó en lista al haitiano Tristan Demetrius.

Esta es la alineación titular de los rojinegros para jugar contra los “Guerreros del Sur”: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isaac Badilla, Rónald Matarrita, Celso Borges, Kenyel Michel, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Óscar Ramírez no cuenta con Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez para el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, Óscar Ramírez dejó en la suplencia a Johnny Álvarez, Deylan Paz, Deylan Aguilar, Víctor Maroto, Farbod Samadian, Charles Forstner, Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz, Elián Quesada y Tristan Demetrius.

Para Charles Forstner y Víctor Maroto esta es su primera convocatoria.

La Liga reporta que Alberto Toril tiene una dolencia en la rodilla; Joel Campbell presenta una dolencia muscular y que Aarón Suárez, Aarón Salazar y Diego Campos continúan en recuperación.

