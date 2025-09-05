Pérez Zeledón y Alajuelense se jugarán liderato en jornada que inicia sábado y concluye jueves

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El duelo entre Pérez Zeledón y Alajuelense se disputará este sábado a las 8 p.m., en el estadio Municipal de Pérez Zeledon.

En medio de la fecha FIFA y de los partidos eliminatorios rumbo al Mundial 2026, el Municipal de Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense abrirán este sábado 6 de setiembre la jornada número siete del Torneo Apertura 2025.

Ambos equipos disputarán, además, el liderato del certamen, pues están igualados con 10 puntos, uno menos que el Municipal Liberia y el Club Sport Herediano, que suman 11. Una victoria los catapultaría al primer lugar de la tabla al menos de manera provisional.

Los rojinegros no podrán contar con sus seleccionados Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

Por su parte, Liberia recibirá el domingo 7 de setiembre a Sporting.

Asimismo, a media semana se jugarán dos encuentros: en el estadio Miguel Lito Pérez, Puntarenas FC enfrentará a Saprissa a puerta cerrada, mientras que, ese mismo día, en un duelo provincial, Cartaginés recibirá a Herediano.

Finalmente, la fecha concluirá con el compromiso entre dos de los coleros del torneo, cuando Guadalupe FC reciba a San Carlos en el estadio Colleya Fonseca, en el debut de Wálter “Paté” Centeno como técnico de los Toros del Norte.