Jorge Martínez lucía muy distinto antes de Teletica: véalo entrevistar a Wílmer López en otra televisora

La Liga Deportiva Alajuelense compartió un video de archivo del Pato López que llamó la atención por la presencia del hoy experimentado periodista de Canal 7

Por Juan Pablo Sanabria y Fanny Tayver Marín
Jorge Martínez y Wílmer López
Jorge Martínez, antes de su llegada a Teletica, trabajó para Canal 2. En este medio entrevistó a Wílmer López, luego de que el jugador ganara un título con la Liga. (Captura de video)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

