Jorge Martínez lucía muy distinto antes de Teletica: véalo entrevistar a Wílmer López en otra televisora

Jorge Martínez, antes de su llegada a Teletica, trabajó para Canal 2. En este medio entrevistó a Wílmer López, luego de que el jugador ganara un título con la Liga.

Definitivamente, eran otros tiempos: Wílmer López en la cancha vestido de rojinegro, la Liga Deportiva Alajuelense celebrando por todo lo alto un campeonato en el estadio Morera Soto y Jorge Martínez, actual director de Teletica Deportes, como un joven reportero de Canal 2.

Esto es lo que muestra un curioso video de archivo, con el que la Liga metió un pase de gol a la nostalgia en sus redes sociales.

El clip muestra una breve entrevista que Martínez, a ras de cancha, realizó a López, luego de que el futbolista comandara a los manudos para ganar una final sobre el Deportivo Saprissa.

Entre otras cosas, el video llamó la atención por la presencia del hoy experimentado periodista de Canal 7, quien luce un aspecto muy distinto; propio del veinteañero que era en aquel momento cuando trabajaba para Canal 2.

Desde aquella temprana edad, antes de su llegada a la televisora de La Sabana, el comunicador mostraba su característico tono analítico que mantiene en la actualidad, en sus comentarios explicativos.

“Aquí tenemos a Wílmer López, quizá el jugador más valioso de la Liga. No tanto en el juego de hoy, Wílmer estuvo bien marcado hoy, pero a lo largo de la temporada lo hizo muy bien”, comenta Martínez mientras el Pato se acerca a brindar declaraciones.

La Liga Deportiva Alajuelense revivió un video de Jorge Martínez entrevistando a Wílmer López

Posteriormente, Jota, como se le conoce popularmente al reportero, le manifiesta a Wílmer que es un buen momento para celebrar con la afición, pero que si más allá de esto, el triunfo significaba un impulso para la temporada que se avecinaba.

“Yo creo que es justo el triunfo de nosotros. Durante todo este torneo de invierno hemos demostrado que hemos tenido mejor ritmo y mejor fútbol. Creo que hubiera sido muy injusto perderlo, pero al final se hizo justicia”, responde López.

“A pesar de que tuvimos un hombre menos desde el arranque del segundo tiempo, el equipo no se desesperó, siempre se mantuvo y cerró bien los espacios.

“Saprissa no nos creó peligro, ninguna jugada de peligro, aun con un jugador menos nosotros. Lo que teníamos que hacer era eso nada más, echarnos atrás, cubrir espacios y tratar de impedir y buscar un contragolpe”, explica más adelante el icónico número 6 de la Liga.

Otro dato curioso es que, al cierre del fragmento, se escucha cuando se da el pase a Daniel Quirós, quien en ese momento también era parte de Canal 2 y desde hace más de dos décadas llegó a Teletica.