‘No hay armas, balas ni pólvora’: Equipo sale en defensa de jugador investigado por presunta tentativa homicidio contra 3 personas

El Municipal Desamparados-Gallada, equipo que compite en la liga de fútbol aficionado Linafa, salió en defensa de su guardameta Steven Orias, quien es investigado por una presunta tentativa de homicidios en perjuicio de tres personas con una AK 47.

El pasado 22 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al arquero de 22 años de edad, según confirmó a La Nación el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga.

De acuerdo con Zúñiga, los hechos ocurrieron en el barrio Los Sitios, en Moravia.

Orias fue aprehendido a las 11:10 a. m. en vía pública, en el mismo sector donde habría ocurrido la presunta agresión. De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 1.º de agosto, durante una riña en la que varias personas habrían estado involucradas.

Dos días después, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José lo dejó en libertad con las siguientes medidas cautelares: mantener un domicilio fijo, firmar cada 15 días en el despacho que tramita la causa y la prohibición de amenazar, agredir o intimidar a los ofendidos y testigos, por un plazo de tres meses.

El equipo de Linafa Municipal Desamparados-Gallada salió en defensa del jugador Steven Orias, investigado por presunto intento de homicidio. Esta es la camisa que mostraron y la publicación en Facebook. (Municipal Desamparados/Municipal Desamparados)

Este domingo 26 de octubre, el equipo desamparadeño sorprendió al salir a su partido contra el Lankaster de Cartago con camisa del guardameta, a manera de apoyo, sostenida por los jugadores titulares. El equipo replicó la imagen en sus redes sociales con el texto “Estamos con vos Orias”, como se acostumbra cuando hay un futbolista que sufre una lesión.

El gesto de reivindicación hacia el jugador investigado por presunto homicidio levantó una serie de comentarios a favor y en contra en redes sociales.

El Municipal Desamparados decidió emitir un comunicado que redobla la apuesta, pues explícitamente defiende al jugador.

“Sobre Steven no hay más que una denuncia verbal, no hay nada que lo incrimine hasta el día de hoy con el presunto delito que se le achaca, más que el dicho del denunciante, pero no hay armas, videos, balas pólvora o algo que lo vincule directamente”, indica el pronunciamiento de los desamparadeños.

“Hasta el momento, no hemos recibido ninguna comunicación oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) respecto al caso o alguna autoridad competente que nos limite a su participación dentro del torneo, por lo que es y continuará siendo parte fundamental del equipo”, añade el texto, firmado con el término “Junta Directiva”.

Este es el comunicado del equipo Municipal Desamparados tras las muestras de apoyo al jugador Steven Orias, investigado por presunto homicidio. (Municipal Desamparados/Municipal Desamparados)

Orias formó parte del Club Sport Herediano que levantó el título del Apertura 2024 en diciembre pasado, y hasta estuvo involucrado en la gran pelea tras la final contra Alajuelense.