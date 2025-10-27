Puro Deporte

‘No hay armas, balas ni pólvora’: Equipo sale en defensa de jugador investigado por presunta tentativa homicidio contra 3 personas

Luego de que el jugador quedó en libertad con medidas cautelares, su equipo Municipal Desamparados-Gallada salió a defenderlo en redes sociales y con una pancarta en un partido

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El Municipal Desamparados-Gallada, equipo que compite en la liga de fútbol aficionado Linafa, salió en defensa de su guardameta Steven Orias, quien es investigado por una presunta tentativa de homicidios en perjuicio de tres personas con una AK 47.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Steven OriasMunicipal DesamparadosLinafa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.