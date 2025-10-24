Queda libre con medidas el exportero del Herediano investigado por presunta tentativa de homicidio; Fiscalía apela

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José impuso medidas cautelares contra Steven Orias, exjugador del Club Sport Herediano, por su presunta participación en un caso de tentativa de homicidio contra tres personas.

Sin embargo, la Fiscalía presentó un recurso de apelación contra las medidas impuestas.

Las medidas incluyen impedimento de salida del país, mantener un domicilio fijo, firmar cada 15 días en el despacho que tramita la causa y la prohibición de amenazar, agredir o intimidar a los ofendidos y testigos, por un plazo de tres meses.

El pasado 22 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al joven, de 22 años de edad, según confirmó a La Nación el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga.

De acuerdo con Zúñiga, Orias habría intentado matar a tres personas con una AK-47 en el barrio Los Sitios, en Moravia.

El joven fue aprehendido a las 11:10 a. m. en vía pública, en el mismo sector donde habría ocurrido la presunta agresión. De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 1.º de agosto, durante una riña en la que varias personas habrían estado involucradas.

Tras el incidente, los agentes del OIJ recibieron una denuncia e iniciaron la investigación que culminó con su captura y el decomiso de su celular. Orias será llevado al Ministerio Público y ahí se determinará su situación jurídica.

Según el sitio transfermarkt, Orias es jugador activo del equipo Municipal Desamparados desde julio del 2025.