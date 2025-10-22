Exportero del Herediano detenido por presunto intento de homicidio protagonizó famosa pelea ante Alajuelense

La Fuerza Pública tuvo que intervenir al terminar la gran final entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto. El arquero Steven Orias fue uno de los protagonistas.

El exjugador del Club Sport Herediano detenido este miércoles 22 de octubre por presunto intento de homicidio protagonizó una de las peleas más recordadas en la historia reciente del fútbol costarricense.

El OIJ detuvo a Steven Orias porque, según las investigaciones de la policía judicial, intentó matar a tres personas con una AK-47 en el barrio Los Sitios, en Moravia.

Orias, actualmente de 22 años, defendió la portería herediana hasta diciembre de 2024.

Los rojiamarillos llegaron a la final de ese Torneo Apertura 2024, en la que se enfrentaron a Liga Deportiva Alajuelense.

El partido decisivo se realizó el 27 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto. Los florenses perdieron con marcador de 2-1, pero se dejaron el título gracias al marcador global de la serie, pues se habían impuesto 2-0 en el duelo de ida.

Fue el partido en que el árbitro Keylor Herrera pitó el famoso penal por “zancadilla con el hombro”, a favor de Alajuelense, aunque los rojiamarillos terminaron imponiéndose.

Steven Orias, aquí durante un partido en su época con el Herediano. (Cortesía )

Tras el pitazo final se desató una monumental bronca entre jugadores del Herediano e integrantes del club rojinegro, que fue seguida en vivo por todo el país a través de la transmisión televisiva.

El informe arbitral mencionó a Orias por "patear de forma violenta a un aficionado identificado con camisa de Alajuelense y golpear con su brazo a otra persona identificada con suéter de Alajuelense".

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol le impuso inicialmente un severo castigo: 11 partidos de suspensión y una multa de ¢725.000. Otros siete futbolistas del Team también fueron sancionados, al igual que tres de la Liga, otros integrantes del cuadro manudo y una multa de ¢13 millones para el club rojinegro.

Días después, el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol acogió los recursos que se presentaron y redujo algunos castigos, entre ellos el de Orias, que finalmente quedó en seis partidos y ¢375.000.

En todo caso, el arquero nunca volvió a vestir la camisa rojiamarilla, pues a inicios de 2025 fue traspasado al Uruguay de Coronado en la Liga de Ascenso.