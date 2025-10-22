Puro Deporte

Salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa: la reacción de David Guzmán y el conmovedor mensaje de su hija

Juan Carlos Rojas dejará la presidencia del Saprissa y la noticia ya está provocando múltiples reacciones, incluyendo a un jugador actual del club

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.
Juan Carlos Rojas dejará la presidencia del Saprissa en diciembre próximo. Aquí, durante una premiación de Unafut en enero pasado. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaDavid GuzmánJuan Carlos Rojas
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.