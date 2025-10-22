Salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa: la reacción de David Guzmán y el conmovedor mensaje de su hija

Juan Carlos Rojas dejará la presidencia del Saprissa en diciembre próximo. Aquí, durante una premiación de Unafut en enero pasado.

Juan Carlos Rojas anunció este martes 21 de octubre que pondrá fin a su mandato al frente del Deportivo Saprissa, una noticia que conmocionó al mundo futbolero de nuestro país.

Rojas llegará hasta diciembre próximo luego de una década y media de ejercer la presidencia del cuadro tibaseño.

El dirigente publicó una nota de despedida en sus redes oficiales, en la que explicó algunos detalles sobre este movimiento.

“Créanme que le he dado muchísimas vueltas a esta decisión. Ser presidente de Saprissa es un honor inmenso, pero también un rol que demanda mucho, y hoy siento que me ya me resulta difícil cumplir planamente con las altísimas responsabilidades que demanda esta posición”, afirmó Rojas.

De inmediato llegaron todo tipo de reacciones, la mayoría de aficionados tibaseños agradeciéndole los logros de su gestión.

Sin embargo, sobresale el comentario del jugador David Guzmán, quien hizo la mayor parte de su carrera en el país bajo la presidencia de Rojas.

“Muchas gracias por todo Presi! Grandes momentos vividos. Aprendizajes y alegrías. Que Dios lo bendiga y muchos éxitos en todo lo que viene para usted y su familia. Respeto y admiración”, publicó el volante.

Guzmán acompañó su mensaje con varios emojis de los colores morado y blanco, un trofeo y al final el símbolo del ADN, recordando uno de los valores de los que siempre habla el presidente.

También llamó la atención la réplica de la usuaria Alisa Rojas, hija del jerarca morado. Fue un texto muy breve pero emotivo, cargado de sentimiento: “Te amo pa, el mejor siempre”, junto a un corazón.

Luego de 14 años como jerarca, Juan Carlos Rojas pondrá punto final a su mandato al finalizar este año. El club anunció que está en un período de transición y todavía no anuncia quién será el sustituto.