Terremoto en Saprissa: Hay sorprendentes noticias sobre la continuidad de Juan Carlos Rojas en el club

El Deportivo Saprissa sorprendió con una noticia que involucra a Juan Carlos Rojas, presidente de la institución.

Tras once años al frente del club, todo indica que la salida de Rojas está muy cerca.

Por medio de un comunicado de prensa, el cuadro tibaseño destacó que: “Las acciones que estaban a nombre de don Juan Carlos Rojas Callán y algunos miembros de su familia se traspasaron a un anterior socio de la empresa, quien mantendrá una participación minoritaria”.

Los socios expresaron su profundo agradecimiento a la familia Rojas por su decidida participación en Horizonte Morado. Juan Carlos Rojas continuará ejerciendo la presidencia de la Junta Directiva durante un plazo prudencial, mientras acompaña el proceso de transición y fortalecimiento institucional.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, dijo que podía seguir seis meses o seis años más en el club, pero hoy su partida se ve muy cerca. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Los morados resaltaron que desde inicios de este año, un equipo de trabajo liderado por Televisora de Costa Rica ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la estructura financiera y potenciar el desarrollo deportivo de la institución.

Como parte de esta evolución, se produjo el ajuste en la composición accionaria de Horizonte Morado S.A., principal accionista del Deportivo Saprissa, donde Rojas y su familia vendieron las acciones.

“Cabe señalar que ningún grupo accionario contará con control total sobre la empresa. Por ello, los socios actuales han renovado su compromiso de actuar en conjunto y con armonía en beneficio del Deportivo Saprissa”, manifestó el club tibaseño en el comunicado.

Horizonte Morado reconoció que, en el último año, los resultados deportivos no han estado a la altura de las expectativas ni de la afición, acostumbrada a ver a Saprissa como campeón nacional y referente del fútbol internacional.

“Somos plenamente conscientes de la exigencia de la competencia actual y respondemos con trabajo, visión y compromiso. El Saprissa no está débil, al contrario, está más fuerte que nunca”, se lee en el comunicado.

Según la dirigencia saprissista, las decisiones adoptadas apuntan precisamente a fortalecer la estructura.

“Abrir un nuevo horizonte —más morado, más costarricense y más comprometido con la excelencia deportiva y administrativa— y consolidar el vínculo con la afición más grande del país", resaltaron.

De manera especial, los socios de la institución, le agradecen a Juan Carlos Rojas, “su entrega, liderazgo y firmeza han sido fundamentales en este camino de éxitos”.

“Como él mismo lo confirmará, continuará ejerciendo la Presidencia de la Junta Directiva durante un plazo prudencial, mientras acompaña el proceso de transición y fortalecimiento institucional”, destacó Saprissa, para dejar abierta la posibilidad a una eventual salida de Rojas.

Saprissa destacó que estos movimientos serán comunicados formalmente al Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica.

Desde hace cuatro meses, Saprissa entró en una etapa de cambios administrativos, donde se registró el despido de Sergio Gila como gerente deportivo, la renuncia de Gustavo Chinchilla como gerente general y la llegada de Erick Lonis al comité deportivo de la institución.

También, salieron Fausto González del departamento legal y se dieron algunos movimientos en puestos claves de las ligas menores.

