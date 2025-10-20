Erick Lonis revela qué lo tiene contento en Saprissa y cómo enfrenta las críticas

Hace cuatro meses, el Deportivo Saprissa hizo oficial el regreso de Erick Lonis, quien llegó a fortalecer el comité deportivo del club.

A Lonis le ha correspondido tomar las decisiones deportivas, algunas duras, como quitar o prestar jugadores; otras, complicadas, como tratar de lograr fichajes con bajo presupuesto.

También ha sido blanco de críticas, la más fuerte en su gestión: la llegada de Gustavo Herrera, quien no ha rendido lo que se esperaba de él. Erick ha tenido que soportar que algunos duden de su ojo para detectar buen talento, una contratación que realmente destaque.

Pero más allá de señalamientos y cuestionamientos, Lonis se siente tranquilo con lo que ha logrado hasta el momento, y así lo destacó minutos antes de que Saprissa disputara el clásico contra Alajuelense, donde su equipo llegaba en el primer puesto del campeonato.

“En los meses que hemos estado en esta posición, recibimos un equipo que necesitaba, más que un equipo, un grupo humano. Necesitaba cambios radicales y urgentes, desde divisiones menores hasta el manejo interno del plantel”, dijo Lonis a los medios de prensa, antes del encuentro que ganaron los manudos.

Lonis explicó un poco del trabajo que han efectuado, una pincelada de lo que ha sido su gestión en el plano deportivo.

“Sin juzgar lo que ha pasado antes de esos meses, creemos que hemos hecho un cambio importantísimo. A veces no cacareamos las cosas que hemos hecho, pero a nivel de divisiones menores hemos realizado un esfuerzo enorme y ya se están viendo los resultados”, resaltó Lonis.

El excapitán de Saprissa y ahora dirigente opinó que en el plantel mayor también se ven resultados.

“En el primer equipo les hemos dado la oportunidad a jugadores para que vayan a otros clubes a desarrollarse. Estamos consolidando algunos préstamos y hemos hecho algunas alianzas internacionales con clubes o grupos interesados en talento nuestro”, expresó Erick, quien habló sobre lo fundamental en los cuatro meses de gestión.

“Lo más importante era estabilizar al equipo, lograr el nivel, pelear el primer lugar, y eso lo hemos conseguido”, opinó Erick.

A Erick se le consultó si ha faltado dar un golpe con el traspaso de alguna figura al exterior.

“La venta de jugadores no es una prioridad para nosotros en este momento. La prioridad es ser campeones, que el equipo juegue bien, consolidar a los jugadores que tenemos ahora, y ya veremos en noviembre o diciembre”, mencionó Lonis, quien comentó que poseen otra visión para negociar una salida de algún futbolista.

“Para nosotros no solo es vender jugadores, ese no es el punto; es desarrollarlos para que, cuando vayan a otro fútbol, se consoliden en el balompié internacional. Que puedan estar cinco, seis u ocho años, y si es posible, después regresen a Saprissa. Que luego se retiren con una carrera universitaria, empresarial, parauniversitaria, o se formen como técnicos o gerentes. No solo es vender, es desarrollarlos para que tengan una vida plena como futbolistas y como personas. Hemos venido mejorando en varias áreas”, manifestó Erick Lonis.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, se refirió al futuro en el club del delantero panameño Gustavo Herrera. (Mayela López/Mayela López)

Respecto a una posible venta, desde Panamá se comentó que Saprissa tiene una oferta de Emiratos Árabes Unidos por el canalero Gustavo Herrera, y Erick dejó claro el tema.

“Tenemos algunas opciones con él, algunas más concretas que otras; sin embargo, es una negociación que hay que hacer con Sporting San Miguelito, y ellos tienen como prioridad que él se desarrolle más, que juegue más en Saprissa, que se consolide. Ellos creen que el escenario ideal para él en este momento es Saprissa, por lo que vamos a esperar”, dijo.

Lonis señaló que, en caso de una salida de Herrera, pese a que es ficha del San Miguelito de Panamá, Saprissa se aseguraría una parte de la transacción.

“La negociación así fue (si se vende, le toca una parte a Saprissa). Tenemos una excelente relación con Juan José Zonta, presidente del San Miguelito. Es parte no solo de una transacción que estamos haciendo ahora, sino de otras futuras: préstamos y convenios. Es una relación muy cordial; estamos muy claros con lo que queremos de los jugadores que vengan acá del Sporting”, añadió Erick Lonis.

