Erick Lonis advierte: Saprissa está con camisa de fuerza por contratos, pero tomará medidas

El Deportivo Saprissa volvió a sufrir otra derrota, la segunda consecutiva para Vladimir Quesada desde que regresó al banquillo como entrenador del equipo.

El plantel no carbura y es presa fácil de los rivales, tal y como le ocurrió contra Puntarenas, que con comodidad ganó 3-1.

El resultado dejó un mal sabor de boca entre los aficionados y en Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club, quien aseguró que deben tomar decisiones.

“No le quiero quitar ningún mérito a Puntarenas y sus jugadores; jugaron bien, pero también dimos facilidades que un equipo como nosotros no debe dar. El tema es que tenemos que tomar medidas ya, para que eso no suceda nuevamente”, dijo Erick Lonis en declaraciones a TD+.

Lonis estuvo en Puntarenas, acompañado por Marcelo Tulbovitz, preparador físico del plantel, quien no ha podido integrarse al grupo por la falta del permiso de trabajo. Desde una gradería del Estadio Miguel “Lito” Pérez, Erick observó el desempeño y la derrota de su escuadra.

“Creo que debemos estar conscientes de que estamos en un equipo que no da espacio. Somos conscientes de lo que significa este resultado, tanto en el marcador como en lo que pasó dentro de la cancha: nos superaron en todo”, opinó Erick.

El excapitán de Saprissa, ahora dirigente, añadió que deben analizar por qué algunos jugadores no están en su nivel, darles el espacio para recuperarlo y alinear a otros que aporten empuje, fortaleza física y todo lo que el club necesita en este momento.

“Tenemos que tratar de invertir en jugadores que, por alguna razón, no están rindiendo bien. Eso es una cosa; la otra es que, si tienes ya varias oportunidades de demostrar y tienes años y no demuestras, desgraciadamente hay una situación contractual que hay que respetar”, opinó Lonis.

Para Erick, los contratos son un tema que tiene amarrado al club, porque para desprenderse de algunos futbolistas deben pagarles uno o hasta dos años de contrato.

“Uno ha tratado de buscar la forma de hacer esos cambios, pero no es tan fácil, porque golpea las finanzas de la institución. Estamos, en cierta forma, con una camisa de fuerza para hacer esas variantes, pero siempre hay un margen y lo hemos venido aprovechando”, destacó Lonis, quien recordó que algunos jugadores ya se han ido a préstamo y a otros se les ha finiquitado el contrato.

“Romper un convenio es sumamente caro, pero ya desde hoy estamos pensando en medidas”, comentó Lonis.

El Deportivo Saprissa cayó contra Puntarenas y sigue sin enderezar el rumbo, sin dar pistas de una mejora futbolística. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese al mal desempeño del equipo, que en este instante lo tiene fuera de la zona de clasificación, Saprissa ocupa el quinto puesto con 10 puntos, uno menos que Cartaginés y Herediano, que están en el tercer y cuarto lugar. Liberia es líder con cuatro unidades más que los tibaseños. Aun así, Erick Lonis no se ve fuera de las semifinales.

“Es un campeonato muy corto, tenemos que clasificar y, una vez clasificados, ya sabemos que los equipos llegan con otro impulso”, mencionó Lonis.

Saprissa tendrá otra oportunidad de lavarse la cara, o al menos de mostrar algo diferente, el próximo domingo en su casa, cuando a las 11 a.m. reciba a Guadalupe.

Contra Puntarenas, los morados fueron muy defensivos en el primer tiempo, cometieron errores en el traslado del balón y en los servicios. En el complemento mejoraron un poco con la tenencia de la pelota, pero casi no crearon peligro ni tuvieron la contundencia para golpear en ofensiva.

