Crisis total en Saprissa: Vladimir Quesada reconoce que el camerino vive un luto

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se pasó de sincero, luego de la mala presentación de su equipo, que cayó derrotado 3-1 contra Puntarenas.

“Fuimos poco claros o nada claros con el balón, el rival fue mejor y no tuvimos la presentación que queríamos”, dijo Vladimir en la conferencia de prensa.

Pese al trago amargo, el timonel no arrugó la cara, habló de no bajar los brazos y aplicó la trillada frase en el fútbol, “hay que trabajar”.

- ¿A qué se debe el momento del equipo?

- Este momento no es grato para nosotros, pero tenemos que vivirlo y afrontarlo. Lamentablemente, la presentación no fue la que nosotros hubiéramos querido; el grupo hizo una gran semana de entrenamientos y esperábamos un gran partido. Disposición y actitud hay; no veo a ninguno de ellos dejar de correr. Llámenlo ustedes como quieran, y creemos que este mal momento tiene que pasar.

“Vamos a seguir trabajando; para muchos será la frase trillada. Hay que hacer un análisis más profundo de lo que está sucediendo. Pensábamos que iba a ser lo contrario. En los partidos anteriores creamos muchas opciones de gol; hoy fue lo contrario a lo que esperábamos, y nos costó la cancha. Al frente tuvimos un equipo que se esmeró en complicarnos como lo hicieron, y hay que reconocer que el rival fue mejor que nosotros y entender que esto puede suceder. En la historia, esta situación ha sido pocas veces y hemos salido adelante. Vamos a luchar, no vamos a bajar los brazos”

- ¿Qué evaluación hace de los jugadores a quienes se les dio la oportunidad de actuar como estelares?

- Hicieron las cosas bien, trataron de hacerlas bien; en algunos momentos no sucedió como hubiéramos querido, pero hicieron su mejor esfuerzo. Actitud y ganas de correr y trabajar en el terreno de juego no les faltó. Fuimos poco claros o nada claros con el balón. Nos hizo falta encontrar alguna manera de ofender el marco contrario y fabricar oportunidades que en partidos anteriores sí logramos, pero en este juego no fue así.

- ¿Cómo califica el momento del equipo?

- No es bueno, no puedo ir más allá, como dije antes. Me he referido a eso en los últimos minutos. No estamos en el lugar al que estamos acostumbrados. No estamos bien, no estamos teniendo un buen momento en cuanto a resultados y en este juego en claridad no la tuvimos. En este momento, dependiendo del marcador del juego de Herediano, probablemente quedemos al día de hoy fuera de zona de clasificación.

“No vamos a llorar, en el camerino hay un luto enorme porque se trabajó bien en la semana y no pudimos reflejarlo en el terreno de juego. Estamos pasando un mal momento y no hemos podido darle a la afición las satisfacciones que se merece, pero no vamos a desistir, vamos a corregir el rumbo”.

- ¿Jefferson Brenes por qué no juega, y Marcos Escoe, lo trajeron y tampoco jugó?

- Marcos está en proceso de adaptación y tiene que esperar; sabemos que el muchacho trabaja fuerte, hace bien las cosas en los entrenamientos y no debe desistir ni bajar los brazos. Jefferson, igual que el resto de los jugadores, y el mismo Marcos. Jefferson viene de una lesión; hay que llevarlo poco a poco, y pensamos que no era el momento para que saltara al terreno de juego.

El Deportivo Saprissa cada vez se ve peor. En Puntarenas lució muy mal y perder 3-1 le salió barato. (Prensa PFC/Prensa PFC)

