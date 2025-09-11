Crisis total en Saprissa: Vladimir Quesada reconoce que el camerino vive un luto

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se pasó de sincero, luego de la mala presentación de su equipo, que cayó derrotado 3-1 contra Puntarenas.
“Fuimos poco claros o nada claros con el balón, el rival fue mejor y no tuvimos la presentación que queríamos”, dijo Vladimir en la conferencia de prensa.
Pese al trago amargo, el timonel no arrugó la cara, habló de no bajar los brazos y aplicó la trillada frase en el fútbol, “hay que trabajar”.
- ¿A qué se debe el momento del equipo?
- Este momento no es grato para nosotros, pero tenemos que vivirlo y afrontarlo. Lamentablemente, la presentación no fue la que nosotros hubiéramos querido; el grupo hizo una gran semana de entrenamientos y esperábamos un gran partido. Disposición y actitud hay; no veo a ninguno de ellos dejar de correr. Llámenlo ustedes como quieran, y creemos que este mal momento tiene que pasar.
“Vamos a seguir trabajando; para muchos será la frase trillada. Hay que hacer un análisis más profundo de lo que está sucediendo. Pensábamos que iba a ser lo contrario. En los partidos anteriores creamos muchas opciones de gol; hoy fue lo contrario a lo que esperábamos, y nos costó la cancha. Al frente tuvimos un equipo que se esmeró en complicarnos como lo hicieron, y hay que reconocer que el rival fue mejor que nosotros y entender que esto puede suceder. En la historia, esta situación ha sido pocas veces y hemos salido adelante. Vamos a luchar, no vamos a bajar los brazos”
- ¿Qué evaluación hace de los jugadores a quienes se les dio la oportunidad de actuar como estelares?
- Hicieron las cosas bien, trataron de hacerlas bien; en algunos momentos no sucedió como hubiéramos querido, pero hicieron su mejor esfuerzo. Actitud y ganas de correr y trabajar en el terreno de juego no les faltó. Fuimos poco claros o nada claros con el balón. Nos hizo falta encontrar alguna manera de ofender el marco contrario y fabricar oportunidades que en partidos anteriores sí logramos, pero en este juego no fue así.
- ¿Cómo califica el momento del equipo?
- No es bueno, no puedo ir más allá, como dije antes. Me he referido a eso en los últimos minutos. No estamos en el lugar al que estamos acostumbrados. No estamos bien, no estamos teniendo un buen momento en cuanto a resultados y en este juego en claridad no la tuvimos. En este momento, dependiendo del marcador del juego de Herediano, probablemente quedemos al día de hoy fuera de zona de clasificación.
“No vamos a llorar, en el camerino hay un luto enorme porque se trabajó bien en la semana y no pudimos reflejarlo en el terreno de juego. Estamos pasando un mal momento y no hemos podido darle a la afición las satisfacciones que se merece, pero no vamos a desistir, vamos a corregir el rumbo”.
- ¿Jefferson Brenes por qué no juega, y Marcos Escoe, lo trajeron y tampoco jugó?
- Marcos está en proceso de adaptación y tiene que esperar; sabemos que el muchacho trabaja fuerte, hace bien las cosas en los entrenamientos y no debe desistir ni bajar los brazos. Jefferson, igual que el resto de los jugadores, y el mismo Marcos. Jefferson viene de una lesión; hay que llevarlo poco a poco, y pensamos que no era el momento para que saltara al terreno de juego.
Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.