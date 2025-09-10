Puntarenas vs. Saprissa: hora y canal para ver el partido entre porteños y morados

El fútbol nacional no para; en plena fecha FIFA, durante la eliminatoria, el Torneo de Apertura sigue su paso. El Deportivo Saprissa regresa a escena y lo hace de visita en el Estadio Miguel “Lito” Pérez. Saprissa, que necesita hacer borrón y cuenta nueva lo más rápido posible, buscará en territorio de tiburones reencontrarse con la victoria. Tras quedar eliminado del torneo internacional y perder el clásico nacional, los morados aspiran a escalar posiciones en el certamen.

Dónde ver el partido

El partido es a las 7 p.m. y será transmitido por la señal de Tigo Sports. El juego tendrá la particularidad de que se disputará sin público debido al impedimento impuesto por el Ministerio de Salud, que ha solicitado algunas reparaciones y mejoras en varias de las graderías. “Es complicado no tener la sensación de contar con nuestra gente, la samba, el clima, nuestro estadio. Ha sido complicado, lo venimos acarreando desde el torneo pasado”, dijo César Alpízar, técnico de Puntarenas, tras el último partido disputado. El cuadro porteño solo ha jugado un encuentro como local en su cancha.

Puntarenas apunta alto

“Si no tenemos la convicción de competir por un torneo, entonces no tendríamos un norte fijo. El objetivo siempre va a estar, que es clasificar y ser campeones. El equipo no ha desentonado, pero no hemos encontrado los marcadores que queremos; sin embargo, hemos demostrado que salimos a la cancha a proponer. Estamos más cerca del éxito, de ganar, que de hacerlo mal”, afirmó Alpízar.

Saprissa recupera figuras

Los tres puntos pueden impulsar a los tibaseños del cuarto al tercer o segundo lugar, dependiendo de lo que suceda con Herediano, que es tercero con 11 unidades, una más que Saprissa, y este miércoles jugará de visita contra Cartaginés. Los chuchequeros solo tienen una victoria en el certamen, de visita ante Herediano, y están en la sétima posición con cinco puntos. Saprissa recupera a varias figuras que estaban en rehabilitación, como Deyver Vega, Óscar Duarte, David Guzmán y el argentino Nicolás Delgadillo. Otro que quizá pueda aparecer es Mauricio Villalobos, quien salió lesionado en el duelo frente a Motagua de Honduras hace dos semanas.

Posibles bajas

Saprissa no contará con Fidel Escobar y Joseph Mora, quienes jugaron los partidos eliminatorios con Panamá y Costa Rica, respectivamente. Sebastián Acuña es otro de los seleccionados y podría actuar ante los chuchequeros, porque no jugó con la Tricolor. La presencia de Kenay Myrie será decisión de Vladimir Quesada, técnico de Saprissa; Myrie jugó pocos minutos contra Nicaragua y Haití.

El balance

La Unafut informó que César Alpízar, técnico de Puntarenas, no ha podido vencer a Saprissa y Guadalupe FC, los únicos dos clubes pendientes por vencer en su camino como estratega en primera. Vladimir Quesada conserva un registro perfecto al visitar el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez con el Deportivo Saprissa; como técnico morado suma tres partidos, todos con victoria ante Puntarenas FC.

Los uniformes

Puntarenas saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias naranjas. El portero usará camiseta, pantaloneta y medias verde limón. Saprissa vestirá camiseta, pantaloneta y medias cremas. El arquero lucirá camiseta, pantaloneta y medias moradas.

El árbitro

El partido será dirigido por Keylor Herrera, quien tendrá como asistentes a William Chow y Víctor Ramírez. El secretario arbitral será Adrián Chinchilla. El árbitro VAR será Josué Ugalde y el AVAR, Yazid Monge.

El árbitro Keylor Herrera dirigirá el partido en Puntarenas, donde el Deportivo Saprissa visita a los chuchequeros.

