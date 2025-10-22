La salida de Juan Carlos Rojas se veía venir desde hace cuatro meses

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, anunció que se quedará en su cargo hasta que termine el Torneo de Apertura, o sea hasta diciembre.

Su partida no es sorpresa, de hecho muchos seguidores del equipo le pedían en redes sociales que se marchara, debido a que en lo deportivo, el plantel tiene poco más de un año de no ganar cetros y no trascender a nivel internacional.

Hace cuatro meses, el propio Rojas, dio señales de que la puerta de salida estaba abierta para él.

“Desde hace un tiempo he estado reflexionando si continuar o no en la presidencia de Saprissa”, escribió Rojas en ese instante en su cuenta de X.

Según Juan Carlos Rojas, escuchó especulaciones de que dejaría de ser el presidente de los morados y por eso decidió escribir y dar a conocer lo que piensa. Su pensamiento, en ese momento, lo externó en junio de este año.

“Lo único claro para mí es el profundo amor y respeto que siento por esta institución y su gente. Aún no he tomado una decisión, pero ante las especulaciones, prefiero que lo escuchen directamente de mí”, destacó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas asumió la presidencia de Saprissa en abril del 2011 y hace un año y dos meses fue reelecto en el puesto, así lo decidió la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la institución.

Rojas llegó a la presidencia morada, bajo el respaldo de Horizonte Morado, que en el 2011, se lo compró al mexicano Jorge Vergara (q.d.D.g.).

Juan Carlos Rojas y Gustavo Chinchilla, dos figuras que este año se despidieron del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Horizonte Morado designó a Rojas como presidente y empezó una era, que dejó atrás los ocho años de administración de Jorge Vergara.

Tras ganar 11 títulos en once años, Saprissa completó la temporada pasada, un año sin cetros, bajo la gestión de Horizonte Morado y muchos aficionados expresaron en redes sociales que existe un desgaste de Horizonte Morado y de Juan Carlos Rojas al frente de la institución.

En agosto de este año, Saprissa confirmó la partida de Gustavo Chinchilla como gerente general, antes renunció Ángel Catalina, por una oferta en el exterior, su puesto en la gerencia deportiva lo ocupó Sergio Gila, quien estuvo casi dos años en el cargo, hasta que fue despedido en junio de este año.

Junto a Gila también se marchó el español Luis Tornadijo, encargado de las divisiones menores del club.