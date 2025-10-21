Vea la carta de despedida de Juan Carlos Rojas de Saprissa

Juan Carlos Rojas le dijo adiós a su puesto como presidente del Deportivo Saprissa. Como es usual en él, Rojas usó sus redes sociales para despedirse. El cuadro morado dio a conocer que vendió sus acciones.

Juan Carlos Rojas publicó una carta en su cuenta de X, donde le dijo a los morados que decidió cerrar su ciclo en el club, que llegará hasta finalizar el presente Torneo de Apertura.

“Con el corazón lleno de emociones y profunda gratitud, quiero compartir con ustedes que he decidido cerrar mi ciclo como Presidente del Deportivo Saprissa. Créanme que le he dado muchísimas vueltas a esta decisión. Ser presidente de Saprissa es un honor inmenso, pero también un rol que demanda mucho, y hoy siento que ya me resulta difícil cumplir plenamente con las altísimas responsabilidades que demanda esta posición, junto con mis demás compromisos profesionales, familiares y personales“, escribió Rojas.

Rojas se marcha de la institución con el sinsabor de no haber ganado ningún cetro en el último año al frente del equipo, aunque siempre defendió que obtuvieron el tetracampeonato.

“Han sido 14 años que marcaron mi vida y la de mi familia; 14 años de entrega total, de alegrías indescriptibles y de un profundo amor por esta camiseta. Asumí este reto en uno de los momentos más difíciles en la historia del club —veníamos de un penúltimo lugar en diciembre de 2010 y con severas debilidades institucionales— y me voy con la satisfacción de haber contribuido, junto a un gran equipo, a fortalecer su grandeza“, resaltó Rojas.

El saprissista detalló que como parte de este cierre de ciclo, estará realizando la venta de sus acciones en el club, tal y como lo informó el cuadro tibaseño, que las acciones pasaron a un anterior socio de la empresa, quien mantendrá una participación minoritaria.

“Saprissa tiene todavía grandes retos y sueños por cumplir, y uno de mis mayores anhelos es que se concreten las inversiones necesarias para seguir fortaleciendo al club —en lo deportivo, en su estadio y en su estructura institucional". “Aunque ya no formaré parte de este proceso como Presidente, tengo plena confianza en que así será, y lo celebraré como un saprissista más. Siempre me he visto como un custodio temporal de un tesoro nacional, y mi mayor deseo es haber aportado mi grano de arena y dejar al club en muy buenas manos para que siga alcanzando cosas aún más grandes”, opinó Rojas.

Juan Carlos Rojas le agradeció a la afición saprissista por el tiempo que lo acompañaron en su gestión, pero especialmente a su esposa Julienne, y a sus hijos, Fabián y Alisa, quienes resaltó, crecieron entre la pasión, la locura y la magia de esta gran familia morada.

Así se empieza a alistar el cierre de un capítulo en el club morado, el más ganador en la historia del país, que solo ha tenido diez presidentes y que en este 2025 festejó sus 90 años.

Juan Carlos Rojas le dijo adiós al Deportivo Saprissa y sus aficionados. (Mayela López/Mayela López)

