Vea la carta de despedida de Juan Carlos Rojas de Saprissa

El dirigente usó sus redes sociales para despedirse de su cargo

Por Milton Montenegro

Juan Carlos Rojas le dijo adiós a su puesto como presidente del Deportivo Saprissa. Como es usual en él, Rojas usó sus redes sociales para despedirse. El cuadro morado dio a conocer que vendió sus acciones.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

