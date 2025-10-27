Erick Lonis da una noticia que le agradará a la afición de Saprissa

Erick Lonis, integrante del Comité Deportivo de Saprissa, vive el presente, pero también piensa en el futuro y, en ese caso, dio una noticia que agradará a la afición morada.

Luego del partido que su equipo disputó y ganó 2-1 contra Puntarenas, Lonis apareció por la zona mixta del estadio saprissista y ahí conversó con los medios de comunicación.

Erick habló de los cambios que vive la institución y de lo que se viene con la salida de Juan Carlos Rojas, jerarca del club, quien anunció que, al finalizar el Torneo de Apertura, en diciembre, dejará su cargo.

Pero, más allá de los movimientos administrativos, Lonis no se detiene en lo deportivo y anunció que van a fichar mejor.

LEA MÁS: ‘Es un milagro’, dijo Ricardo Blanco tras romper en llanto en su esperado regreso a Saprissa

“Aunque no depende exclusivamente de la parte financiera, sí vamos a ser más agresivos en los fichajes. No solamente vamos a serlo, ya estamos siendo más agresivos, más analíticos en la parte de fichajes, no solo en lo que viene del torneo de enero, sino también para el certamen que inicia después del Mundial”, dijo Lonis.

De inmediato, Erick aclaró que la visión no es sacar más billetera, poner más dinero sobre la mesa y disputarse un jugador con otros clubes.

“No es algo solo de dinero, porque si fuera así, los equipos que más dinero tienen tendrían muchos campeonatos. Hay equipos nacionales que han invertido una gran cantidad de dinero y, si fuera por plata, serían campeones siempre, y no es así”, opinó Lonis.

Erick explicó qué quiso decir cuando manifestó que serán más agresivos al fichar.

“Es ser más autoexigentes en cuanto al análisis, el seguimiento, las características. Eso hacemos desde que llegamos. También se trata de hacer negociaciones con otros clubes, donde ellos se beneficien y podamos, de una u otra forma, enamorar a otros clubes con la idea de que, si Saprissa logra consolidar un jugador y venderlo, todos nos veamos beneficiados”, manifestó Lonis.

Uno de los fichajes que hizo Erick Lonis, fue el panameño Gustavo Herrera. (Mayela López/Mayela López)

Para Erick, no se trata de contratar solo por llenar un cupo, sino de que en Saprissa buscan desarrollar a los futbolistas, que jueguen bien y encontrarles una buena opción en el exterior.

“Lo ideal es ser lo suficientemente estratégicos para que el beneficio sea para todas las partes”, señaló Lonis.

El caso de Warren

Erick Lonis también se refirió al futuro de Warren Madrigal, quien tiene contrato con el club hasta junio del 2026 y, si no renueva, en enero podría conversar con otros equipos.

“Hemos tenido conversaciones permanentes con su agente, Ricardo Cabañas. En principio, de las ofertas que estuvieron el año pasado, algunas se mantienen. Íbamos a esperar; lo que se esperaba era que él regresara, que volviera a su nivel y ver si se reactivaban las negociaciones que se dejaron en ‘stand by’ (en espera), por la lesión que sufrió”, comentó Erick Lonis.

Madrigal sufrió una grave lesión en junio, durante la Copa Oro, en un partido contra Surinam. El jugador pasó por el quirófano y estuvo fuera de la cancha hasta que volvió a jugar a finales de setiembre.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.