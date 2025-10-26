Puro Deporte

‘Es un milagro’, dijo Ricardo Blanco tras romper en llanto en su esperado regreso a Saprissa

El lateral derecho afirmó que no se pudo contener cuando le dijeron que estaba en lista para jugar

Por Milton Montenegro

Ricardo Blanco volvió a vivir la experiencia de ser jugador. Se sintió futbolista, tuvo contacto con el balón, el césped y la afición. El propio Vladimir Quesada aceptó que lloró al ver el retorno de Ricardo.








