‘Es un milagro’, dijo Ricardo Blanco tras romper en llanto en su esperado regreso a Saprissa

Ricardo Blanco volvió a vivir la experiencia de ser jugador. Se sintió futbolista, tuvo contacto con el balón, el césped y la afición. El propio Vladimir Quesada aceptó que lloró al ver el retorno de Ricardo.

Después de dos años y medio de ausencia, Blanco jugó once minutos en el duelo ante Puntarenas FC. Sustituyó a Kenay Myrie en un momento en que los aficionados se pusieron de pie para aplaudirle.

Ricardo Blanco no jugaba un partido desde el 29 de mayo de 2023, en el partido de vuelta de la final del Clausura 2023. Luego empezó un calvario de lesiones que lo tuvo lejos de las canchas, con una recaída tras otra y un camino que parecía sin fin.

Al final del partido, Ricardo fue uno de los jugadores que facilitó el Deportivo Saprissa para atender a los medios de comunicación.

Ahí, en la zona mixta y frente a micrófonos, grabadoras y cámaras de video, Ricardo no tuvo reparo en llorar. Las lágrimas recorrían sus mejillas al recordar lo que vivió, mientras su pequeña hija solo atinaba a mirarlo.

“Estoy feliz. Todo esto es gracias a Dios y a la fe. Nunca me di por vencido, luché. La única enseñanza que puedo dar es que no se rindan nunca, en el fútbol o en lo que sea. La vida nos da muchas oportunidades; la mente es muy poderosa”, dijo Ricardo.

LEA MÁS: Saprissa usa la cabeza para saldar cuentas con Puntarenas

Blanco siguió con su relato y dio un consejo para quienes se encuentren en una situación difícil.

“Hay que rodearse de personas que están cuando estás de malas, cuando no estás en los tiempos buenos. Esos son los que valen la pena; el resto viene y va. Pero la familia, la paz y la perseverancia son lo que nos deja estar acá”, aseguró Blanco.

#Saprissa💜🤍 | ¡Todo un ejemplo! Con lágrimas en sus ojos, Ricardo Blanco relata el proceso entre cirugías. un futuro profesional incierto y todas las enseñanzas que le dejó una serie de lesiones que lo alejó dos años con cuatro meses de las canchas. 🙌🏻 pic.twitter.com/GOjYIPa1HR — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) October 26, 2025

Ricardo resaltó que la noche previa a este domingo la pasó con ansiedad, un poco de nervios, pero con mucho ánimo por lo que se venía.

“Tenía ganas de llorar de la felicidad, pero sobre todo, con los pies en la tierra. Reconozco lo que me costó, lo que me enseñó el camino. Nunca perder esa esencia, porque las mejores enseñanzas están en los momentos más difíciles.”

“Esto es otro premio de Dios. Qué más lindo que el amor que le tengo al fútbol, a esta institución que me acompañó en todo momento”, mencionó el lateral derecho de Saprissa.

En el 2023, fue la última vez que Ricardo Blanco jugó con el Deportivo Saprissa y luego vivió un calvario con las lesiones. Ante Puntarenas, Blanco volvió a jugar unos minutos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ricardo añadió que esos minutos en la cancha los disfrutó al máximo y agradeció, primero a Dios, luego a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Mi familia siempre estuvo ahí, apoyándome, luchando, y por eso se me vinieron las lágrimas, porque me pasaron muchas cosas por la mente. Es parte del proceso, es un milagro, y aquí estoy”, comentó Ricardo, quien recordó que en la etapa de su lesión hubo momentos en los que se quedó sin fuerzas para luchar.

“Después de una operación, me venían a dar terapia y decía que no, porque eran momentos de dolor. Hoy disfruto porque sé que Dios me estaba preparando para algo y me enseñó muchas cosas en el camino”, señaló Ricardo.

La felicidad de tener de nuevo a Ricardo Blanco de nuevo en una convocatoria 🤩💜 pic.twitter.com/RcrssZ4iVD — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 26, 2025

El jugador agregó que no sabía si iba a jugar contra Puntarenas, pero sintió que se iba a poner la camiseta y estar en la banca.

“Cuando me dijeron que estaba convocado, me quebré. Quise ser valiente y me quebré, lloré, porque pasé por muchas cosas. Fue algo increíble, un sueño volver a estar en una lista, regresar al camerino, al estadio de la institución que amo”, expresó Ricardo Blanco.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.