Saprissa vs. Puntarenas: hora, canal y todos los detalles del juego de los morados en su Cueva

El Deportivo Saprissa regresa a su cancha, a su Cueva, en busca de tres puntos contra un rival que todavía tiene aspiraciones de clasificar. Los morados reciben a Puntarenas, que, a falta de cinco fechas, es sexto en el torneo con 16 puntos, mientras que los tibaseños son segundos con 23, a una unidad de Alajuelense, líder del certamen.

Saprissa debe sacar provecho

Además, en caso de ganar, Saprissa consolidaría, al menos, el segundo puesto, si los manudos no dejan puntos en esta fecha 14. Saprissa debe sacar provecho del traspié de Liberia, que también cuenta con 23 unidades en la tercera casilla, y de Cartaginés, cuarto con 20, pero que perdió 1-2 contra Herediano.

¿Dónde ver el juego?

El partido de Saprissa frente a Puntarenas es a las 11 a.m., y usted lo puede ver por la señal de FUTV y Teletica Canal 7. Saprissa viene de perder y el rival es complicado. La última vez que se enfrentaron en el campo morado, la victoria fue para los chuchequeros, 2-3. Sin embargo, los tibaseños tienen los números a su favor en los juegos efectuados en este campeonato como locales, donde registran cinco victorias y solo una derrota en la Cueva.

Puntarenas invicto

Pero los números también son contundentes a favor del cuadro naranja, que llegará al Saprissa con un invicto de ocho fechas. Desde que cayó en la jornada cinco, Puntarenas no sabe lo que es perder; en ese lapso registró seis empates y dos victorias, de los cuales cinco empates fueron de visita. “El grupo ha venido bien, en una curva ascendente en cuanto a rendimiento. Nos costó muchísimo la primera parte del torneo y poco a poco hemos ido ajustando”, dijo César Alpízar, técnico de Puntarenas.

Cuentas pendientes

Para los tibaseños, enfrentar a los porteños es la oportunidad de saldar cuentas pendientes por la derrota de hace un año en casa y porque, en el juego más reciente entre ambos, Puntarenas venció a los morados en su cancha, 3-1. “Nos quedan tres juegos en casa y dos de visita, y si queremos luchar por el liderato, debemos ganar los partidos y no dejar más puntos”, aseguró Pablo Arboine, defensa morado.

Saprissa a presionar

Para el zaguero, la semana sin partidos de por medio fue muy buena y productiva. “Hemos trabajado y corregido algunos errores que cometimos en el partido pasado, y ahora nos enfocamos en Puntarenas. Nos hemos centrado en la presión tras la pérdida de la pelota, en tener el balón y en ser dominantes en el juego con y sin balón”, señaló Pablo Arboine.

Nos vemos el domingo 😉💜 pic.twitter.com/KcHtlktUL6 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 24, 2025

Bajas

Saprissa y Puntarenas tendrán una baja cada uno por la misma situación: acumulación de cinco tarjetas amarillas. Los morados no contarán con Marvin Loría, y los porteños no tendrán al colombiano Wilber Rentería.

Orlando Sinclair es el goleador del Deportivo Saprissa y espera volver a festejar en el campo morado. (John Durán /John Durán)

El balance

En el balance, la Unafut resaltó que Saprissa no derrota al PFC en la Cueva desde el Apertura 2023 (4-1). César Alpízar puede sumarse al mexicano Rafael Arenas, Ronald Chaves y Luis Fernando Fallas como los timoneles de los tiburones que ganaron en Tibás con el PFC.

Los uniformes

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias moradas. El arquero lucirá camiseta, pantaloneta y medias naranjas. Puntarenas vestirá camiseta, pantaloneta y medias blancas. El portero llevará camiseta, pantaloneta y medias verde limón.

El árbitro

Josué Ugalde será el árbitro del partido y estará asistido por Diego Salazar y Osvaldo Luna. Adrián Chinchilla será el secretario arbitral, mientras que el VAR estará a cargo de Marianela Araya y el AVAR será Anthony Bravo.

Josué Ugalde será el árbitro del partido que el Deportivo Saprissa disputará contra Puntarenas. (MAYELA LOPEZ)

