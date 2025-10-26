Vladimir Quesada reconoce que derramó lágrimas por el regreso de Ricardo Blanco

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no ocultó que lloró al ver el regreso de Ricardo Blanco a las canchas.

El jugador tenía más de dos años sin jugar. Luego de someterse a siete operaciones, muchos llegaron a pensar que no volvería, pero Ricardo se tuvo fe, luchó y confió en sí mismo, en Dios y en su familia.

Blanco entró en los minutos finales; lo hizo en lugar de Kenay Myrie, y no lo hizo mal.

En conferencia de prensa, Vladimir aseguró: “No me quiero detener mucho en el tema de Ricardo ni profundizar mucho, porque no quiero derramar lágrimas aquí; ya lo hice en el camerino”, dijo Vladimir, quien de inmediato expresó lo que significa ver a Ricardo Blanco otra vez en los terrenos de juego.

“Como le dijimos y lo hicimos ver a todos, Ricardo es un ejemplo de vida para todos. No solo de fútbol, sino de vida. Lo que ha pasado, difícilmente pueden existir casos, a nivel nacional e internacional, como el de él. Me queda bendecir al Eterno y darle gracias por la vida de Ricardo. Para todos, jóvenes, adultos, niños de nuestras academias, es increíble la resiliencia que ha tenido. Es un ejemplo para la vida. La forma como libró los obstáculos, con su personalidad y temperamento, es envidiable”, destacó Vladimir.

- ¿Qué tan importante era el triunfo luego de la derrota del clásico?

- Es importantísimo. Sabíamos que, por todos los extremos, iba a ser un partido muy difícil para nosotros. Venimos de un mal resultado y jugamos contra un equipo que hace las cosas muy bien, un cuadro que no tiene temor de jugar en ninguna cancha y está bien preparado. No fue fácil; para Saprissa nunca es fácil, pero lo logramos hacer. Creo que fuimos contundentes y estamos contentos con el resultado. La meta inmediata es estar en zona de clasificación, y no vamos a desistir en la lucha por el primer lugar.

- ¿Siente que a Saprissa le perjudica jugar a las 11 a.m.?

- Ya he hecho mención a eso, y hay enormes ejemplos fisiológicos, anatómicos y demás que respaldan lo que digo. Y no solo pienso en mi equipo, también en los rivales. Quiero hacer el llamado: queremos jugar nuestro fútbol a otro nivel, pero con el clima que brinda nuestro país no debería permitirse jugar antes de las 4 p.m.

Ricardo Blanco, defensa del Deportivo Saprissa, volvió a las canchas y eso emocionó a Vladimir Quesada. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué significa ese primer lugar y cómo conservarlo?

- El campeonato se ha vuelto complicadísimo con la reducción de dos equipos. No se puede pestañear: se empatan dos juegos y te lanzan dos casillas abajo; ganas dos o tres y te impulsan a los primeros lugares. El torneo se ha vuelto más cerrado y competitivo. Nadie quiere perder; por eso, si te ves en la cola de la tabla, cada vez los juegos serán más difíciles. Esperamos que los cuatro partidos que nos quedan sean cada uno más complicado que el anterior.

- ¿Cuál es su autocrítica? Saprissa gana, pero le costó tener la pelota. ¿Qué debe mejorar?

- Mucho, mejorar mucho, y lo dije al inicio: jugamos contra un equipo muy difícil, un cuadro que hace las cosas bien desde los dos torneos anteriores. Nos quitó la pelota, tienen un técnico valiente y han entendido la idea que quieren poner en práctica; lo han demostrado en cualquier cancha. Tenemos mucho que mejorar en defensiva, ofensiva y posesión de pelota. Nunca se va a dejar de trabajar; vamos a buscar la perfección, aunque no se alcance.

