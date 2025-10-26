A Saprissa regresa un futbolista que lleva años luchando por jugar

El Deportivo Saprissa cuenta en sus filas con un jugador que ha luchado, se ha esforzado y hasta lágrimas derramó, con tal de volver a estar en un terreno de juego. Esta vez, fue incluido en el grupo que se medirá a Puntarenas.

Tiene más dos años sin jugar, pasó por siete cirugías, pero Ricardo Blanco nunca bajó los brazos y esta mañana contra Puntarenas, Vladimir Quesada, técnico de los morados, lo tiene a disposición y en el banquillo.

“Lo de Ricardo es de resaltar, la lucha, la entrega, que ha dado. Son más de dos años fuera y cualquiera lo dice fácil, pero no para él, que ha pasado momentos muy duros”, dijo Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir.

Ricardo Blanco volvió a estar en una convocatoria con el Deportivo Saprissa. Está en el banquillo en el partido contra Puntarenas. (Saprissa/Saprissa)

El mes pasado, Blanco recibió el alta médica y comenzó a entrenar con el plantel.

“Por este motivo, el jugador deberá completar una serie de entrenamientos con miras a recibir su alta deportiva necesaria para ser tomado en cuenta por el director técnico, Vladimir Quesada”, destacó Saprissa en setiembre en sus redes sociales.

El calvario de Ricardo comenzó a mediados del 2023 y, a la fecha, ha pasado por siete cirugías.

En la primera ocasión se le practicó una plastía, reconstrucción y tenodesis del tendón de Aquiles.

En mayo del año pasado se le hizo una cirugía menor para retirar un fragmento de material quirúrgico que le estaba molestando, de acuerdo con el equipo morado.

En el camino contrajo una bacteria y la esposa del jugador contó al periódico La Teja que lograron dar con el nombre de la misma, lo que favoreció el proceso para su recuperación.

