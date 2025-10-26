Puro Deporte

A Saprissa regresa un futbolista que lleva años luchando por jugar

El futbolista se ganó el aplauso de los aficionados, cuando se dio a conocer su nombre

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa cuenta en sus filas con un jugador que ha luchado, se ha esforzado y hasta lágrimas derramó, con tal de volver a estar en un terreno de juego. Esta vez, fue incluido en el grupo que se medirá a Puntarenas.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

