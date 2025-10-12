Néiser Villarreal brilla en triunfazo y pase a semifinales de Colombia en Mundial Sub-20

Néiser Villarreal (centro) celebra uno de los tres goles que le marcó a España. La Selección de Colombia avanzó a semifinales en el Mundial Sub-20.

La Selección Sub-20 de Colombia escribió una página dorada en su historia. Este sábado, los dirigidos por César Torres no solo se clasificaron a las semifinales del Mundial Juvenil Chile 2025, un hito que este país no conseguía desde 2003.

También lograron una victoria polémica, por decisiones arbitrales, pero que entra en los registros del balompié cafetero.

Colombia derrotó 3-2 a España, quitándose de encima una pesada paternidad que se extendía a todas las categorías en torneos oficiales FIFA, tanto masculinas como femeninas.

El héroe de la jornada fue Néiser Villarreal. El atacante colombiano que causa sensación en la Copa del Mundo Sub-20 tuvo una actuación soberbia y firmó un hat-trick que no solo sentenció el triunfo, sino que lo catapultó como el máximo artillero del torneo con cinco anotaciones (tras los dos que ya había marcado a Sudáfrica en octavos de final).

“Ney”, como todos le dicen al romperredes, despedazó una racha negativa de décadas, pero la euforia tiene un sabor agridulce: se perderá la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas.

El triunfo no es solo una clasificación, es una reivindicación. Hasta este sábado, ningún equipo colombiano, en cualquier categoría y rama, había podido vencer a España en un torneo oficial FIFA.

Los antecedentes eran dolorosos y marcaban una clara superioridad ibérica:

Sub-20: La única vez que se habían cruzado fue en la semifinal del Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003, la mejor actuación histórica de la selección masculina. El resultado: derrota 1-0 con gol de penal de un joven llamado Andrés Iniesta.

La “maldición” también se extendía a las selecciones femeninas. La Sub-17 perdió la final del Mundial de 2022 ante las españolas (1-0), tras haber caído también en fase de grupos. Más recientemente, la Selección Femenina de Mayores sufrió una dolorosa eliminación en penales en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras no poder sostener un 2-0 a favor.

El fenómeno Néiser Villarreal

Néiser Villarreal se ha vestido de “gigante” y su triplete es la cúspide de un torneo excepcional. El atacante, con su velocidad y definición, se convirtió en el calvario de la defensa española.

Aunque la baja por amarillas será sensible para el partido de semifinales, su nombre ya está grabado junto a los grandes momentos del fútbol juvenil colombiano.

Con esta victoria, Colombia no solo elimina a una de las favoritas, sino que se reafirma como una seria aspirante al título, demostrando que esta nueva generación tiene el talento y, sobre todo, la mentalidad para romper barreras históricas.

Colombia celebra y sueña en grande, porque ahora luchará por llegar a lo que sería su primera final de un Mundial Juvenil.