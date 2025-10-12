Puro Deporte

Néiser Villarreal brilla en triunfazo y pase a semifinales de Colombia en Mundial Sub-20

Colombia derrotó 3-2 a España en un vibrante y polémico partido en los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fanny Tayver Marín
Néiser Villarreal (centro) celebra uno de los tres goles que le marcó a España. La Selección de Colombia avanzó a semifinales en el Mundial Sub-20.
Néiser Villarreal (centro) celebra uno de los tres goles que le marcó a España. La Selección de Colombia avanzó a semifinales en el Mundial Sub-20. (JAVIER TORRES/AFP)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

